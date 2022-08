Nel corso del THQ Nordic Digital Showcase c’è stato spazio anche per l’annuncio di Tempest Rising. Si tratta, come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, di un vero e proprio strategico in tempo reale, che richiama fortemente quei giochi in stile anni ’90 che negli ultimi tempi sembrano essere tornati alla ribalta, citando direttamente prodotti di successo. In questo caso, inutile dirlo, il gioco richiama fortemente Command & Conquer, l’RTS prodotto da una Electronic Arts molto differente da quella odierna.

Tempest Rising non è un prodotto piccolo. Al timone dello sviluppo troviamo Slipgates, 2B Games e 3D Realms. Un trittico di team di sviluppo che è impegnata nell’offrire una delle migliori esperienze del genere. Il nuovo strategico in tempo reale vedrà i giocatori comandare una delle due fazioni disponibili, ovvero la GDF (Global Defense Federation) e la Dynasty, impegnate in violente battaglie tra di loro.

L’annuncio è stato accompagnato da un trailer, che ha messo in mostra tutte le potenzialità del gioco. Il filmato ci ha mostrato alcune cinematiche, che ci hanno introdotto alla storia del nuovo strategico in tempo reale e pochissime sezioni di gameplay. Nonostante ciò, il prodotto sembra decisamente di qualità e in grado di richiamare appieno quello stile anni ’90 che in tanti sembrano cercare nell’ultimo periodo. Una splendida notizia per tutti i nostalgici, e se anche voi fate parte di questo gruppo allora il nostro consiglio è quello di non perdervi il filmato che trovate subito qui in basso.

Al momento non c’è ancora una data di uscita. Tempest Rising però non sembra molto distante: THQ Nordic pare infatti intenzionata a pubblicare il tutto nel corso del 2023. Ovviamente il gioco sarà un’esclusiva PC e non poteva essere da meno, visto il genere di riferimento. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.