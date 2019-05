THQ Nordic acquisisce Piranha Bytes, gli autori di Gothic

THQ Nordic ha acquisito Piranha Bytes, storico sviluppatore tedesco famoso per videogiochi dal calibro di Risen e Gothic.

THQ Nordic ha acquisito Piranha Bytes, software house conosciuta per i tuoi titoli ruolistici come Risen, Elex e ovviamente Gothic. La notizia è stata diffusa grazie a un comunicato diffuso dalla stessa azienda austriaca.

L’accordo prevede lo studio di sviluppo e tutti i diritti sulle proprietà intellettuali. Non è stato diffuso il prezzo d’acquisto dell’azienda. Lo studio manterrà un’indipendenza creativa, così come rimarrà invariata la struttura aziendale con Micheal Ruve e Bjorn Pankratz a capo di tutto.

Lars Wingefors di THQ Nordic ha così commentato l’acquisizione: “Piranha Bytes è uno dei più iconici studi di videogiochi tedeschi e creatori di tre importanti serie come Elex, Risen e Gothic”. Il CEO di Pyranha Bytes ha invece espresso fiducia e felicità per questa nuova avventura: “Abbiamo un lungo trascorso positivo con THQ Nordic e siamo contenti di entrare nel gruppo. THQ Nordic ha una grande esperienza e capacità nello sviluppo di videogiochi e nella pubblicazione, siamo convinti che siano i partner perfetti per supportarte Piranha Bytes e portare questa software house al prossimo livello. Vediamo dinanzi a noi un’opportunità unica per continuare a sviluppare memorabili giochi di ruolo”

Cosa comporterà questa acquisizione? Per caso uno dei titoli previsti da THQ Nordic per L’E3 2019 è un gioco di Piranha Bytes? Magari un nuovo Gothic? Cosa ne pensate di questa acquisizione?