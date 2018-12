THQ Nordic acquista l’IP di Carmageddon

THQ Nordic è ormai famosa per le sue continue acquisizioni di IP. Oggi, la compagnia ha aggiunto un nuovo nome all’interno dei propri franchise: stiamo parlando di Carmageddon, una proprietà intellettuale precedentemente sotto il controllo di Stainless Games.

Carmageddon è un racing game da combattimento, nato su PC nel 1997. È famoso per la sua natura arcade, la grande violenza e il gore sfrenato. La più recente incarnazione della saga è Carmageddon: Max Damage, disponibile dal 2016 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Non si tratta di un’opera incredibile, in ogni caso.

I continui acquisti da parte di THQ Nordic potranno far piacere a molti fan di vecchie IP, ma ricordiamoci che, anche per ammissione della stessa compagnia, non ogni acquisto corrisponderà con un revival. Certo, visto che recentemente si era parlato di ben 55 giochi in sviluppo (di cui trentacinque non ancora annunciati) è possibile che Carmageddon sia o diventi uno di questi.

Una delle ultime (e prime, in ordine di ritorno) opere di THQ Nordic è stata Darksiders III, che abbiamo recensito per voi a questo indirizzo. Cosa ne pensate della politica di acquisizioni che sta adottando la compagnia? Vi piace l’idea di un nuovo Carmageddon?