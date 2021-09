THQ Nordic: tutti i giochi annunciati durante l’evento dei 10 anni

THQ Nordic festeggia questa sera i suoi dieci anni di attività con un evento ricco di novità sui giochi che vedranno la luce sul mercato nel corso dei prossimi mesi e anni. Una buona occasione per vedere che cosa bolle nel pentolone della compagnia che in questi dieci anni ci ha già offerto una serie di grandi titoli e sorprese degne di nota.

THQ Nordic | Tutti i giochi annunciati

Destroy All Humans 2 Reprobed

Dopo l’apprezzato remake del primo iconico capitolo, la saga di Destroy All Humans torna con il remake del secondo capitolo, che porterà nuovamente distruzione e una sana dose di follia sulle console di nuova generazione e PC.

Outcast 2 A New Beginning

Se avete apprezzato il remake del primo leggendario Outcast, sarete felicissimi di sapere che il team che si è occupato di quel rifacimento ha annunciato Outcast 2 a New Beginnig con un trailer in cinematica ricco di azione e fascino.

Expeditions Rome

Expeditions Rome è un gioco di ruolo tattico a turni che vi metterà nei panni di un personaggio che sta cercando di scalare le varie gerarchie all’interno di una legione romana. C’è anche una sezione gestionale dove gestire, appunto, tutti i vari membri che fanno parte della legione.

MX vs ATV Legends

Torna anche una delle saghe THQ Nordic più storiche con MX vs ATV Legends, il nuovo capitolo di corse sullo sterrato che ci metterà in sella quad e moto da cross, e non solo.

SuperPower 3

C’è anche spazio per SuperPower 3, un gestionale che vi richiederà di tenere conto di tutta una serie di situazioni globali come politica, milizie e società per riuscire nei propri obbiettivi di conquista.

ELEX 2

Il primo capitolo era stato parecchio apprezzato dagli appassionati delle produzioni di Piranha Bites, ed Elex 2 torna a mostrarsi con un nuovo trailer ricco di momenti di pathos dopo l’annuncio avvenuto diversi mesi fa.

Jagged Alliance 3

Serata di grandi ritorni per THQ Nordic, che annuncia anche Jagged Alliance 3, il terzo capitolo della storica saga di strategici. Una nuova veste grafica e nuovi campi di battaglia si presentano in un trailer che mischia cinematiche e gameplay.

Spongebob Squarepants the Cosmic Shake

C’è anche spazio per un colosso come Spongebob in questo palco digitale di THQ Nordic, che torna con un nuovo gioco: Spongebobe Squarepants The Cosmic Shake, che si presenta con uno stile davvero spettacolare che verrà apprezzato da tutti i fan della storica serie animata.

Con quest’ultimo annuncio si è concluso l’appuntamento di THQ Nordic, che ci ha mostrato tutto quel che la compagnia ha in serbo per noi per il prossimo futuro.