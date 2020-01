Thronebreaker: The Witcher Tales è ufficialmente disponibile per Nintendo Switch

Anche se ormai l’hype è leggermente calato rispetto agli scorsi mesi, il mondo di The Witcher ha saputo ancora una volta rapirci tutti. Grazie alla recente serie targata Netflix ed al porting su Switch del terzo capitolo, le storie dello strigo sono diventate “virali”. Proprio per questo motivo i ragazzi di CD Projekt RED hanno deciso di ampliare ancora una volta il parco titoli di Nintendo Switch. Da oggi infatti, il tanto apprezzato Thronebreaker: The Witcher Tales è ufficialmente disponibile per la console ibrida!

Questo spin-off della saga fu lanciato nel (ormai) lontano 2018 per PS4, Xbox One e PC. Tuttavia durante il suo rilascio iniziale Thronebreaker non riscosse tanto interesse da parte del pubblico, pur avendo tutte le carte in regole per essere un ottimo titolo. Proprio per questo motivo, a distanza di circa 2 anni i ragazzi polacchi di CD Projekt hanno deciso di ritentare la fortuna con l’utenza Nintendo (visto il recente successo di The Witcher 3).

Thronebreaker va ad approfondire una parte di trama raccontata nei romanzi, senza un vero e proprio legame con la saga principale di The Witcher. Nei panni della regina Meve affronteremmo una guerra violenta in quale ogni nostra decisione potrà cambiare il flusso del storia. Le meccaniche di gioco prendono forte inspirazione dal tanto amato gioco di carte Gwent.

Se le righe sopra hanno stuzzicato la vostra curiosità vi farà piacere sapere che Thronebreaker: The Witcher Tales è già disponibile per l’acquisto su Nintendo Switch. Il gioco è acquistabile al prezzo di 19.99€ e pesa circa 4.3 GB di memoria. Quindi se state cercando un buon passatempo in attesa di uscite migliori, questo titolo CD Projekt RED potrebbe rivelarsi una sorpresa non indifferente (specialmente se siete fan del mondo creato da Sapkowski). Potete leggere la nostra recensione di Thronebreaker a questo indirizzo.