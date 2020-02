Thrustmaster T-LCM, quando arriverà la nuova pedaliera con cella di carico?

E’ trascorso quasi un mese dall’apparizione delle prime immagini della nuova pedaliera con cella di carico realizzata da Thrustmaster : la TM T-LCM. Questo prodotto rappresenta una nuova frontiera per l’azienda francese poiché si tratta della prima pedaliera di “fascia alta” marchiata Thrustmaster che sarà proposta sul mercato, in concorrenza con brand premium come Fanatec . Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Thrustmaster ha comunicato ufficialmente attraverso il suo profilo Twitter che maggiori informazioni saranno diffuse il 13 febbraio, al momento quindi non sono presenti né i dati tecnici né tantomeno i prezzi ufficiali di questo prodotto. Analizzando però le prime immagini possiamo sicuramente notare una certa somiglianza nella scelta dei materiali della T-LCM con le pedaliere a potenziometri T3pa e T3pa Pro, con un maggior occhio di riguardo per le finiture.

La base sembrerebbe essere stata realizzata in plastica dura, un must per le pedaliere Thrustmaster T3pa e per contenere i costi, a cui però è stata aggiunta una piastra in metallo battitacco molto simile a quella già vista sulla versione top di gamma T3pa Pro. I pedali invece sembrano essere realizzati in metallo, scelta obbligata quando si decide di attirare una fetta di mercato interessata all’effettiva qualità costruttiva e solidità del prodotto.

Per quanto riguarda il prezzo sono davvero numerose le indiscrezioni trapelate sul web tuttavia, analizzando il mercato in cui andrà ad inserirsi questa nuova pedaliera, crediamo che il price tag per l’utente si aggirerà intorno ai 200 euro, in diretta concorrenza alla pedaliera Fanatec CSL Elite Load Cell dell’azienda tedesca (acquistabile al prezzo di 229,90 euro + spedizione).