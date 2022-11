Se siete alla ricerca di una periferica di gioco progettata per permettervi di giocare in modo più realistico a tutti i titoli racing, vi informiamo che Amazon propone il Thrustmaster T80 a un prezzo vantaggioso. Si tratta di una delle tante offerte interessanti di questo Black Friday 2022 dedicate agli amanti del gaming, indicata però soprattutto per chi vuole ottenere i migliori risultati possibili, a prescindere se si compete offline o online.

Con una periferica come il Thrustmaster T80, infatti, avrete ottime chance di abbassare i tempi sul giro rispetto a un semplice joypad, dato che beneficerete di una sensibilità sull’acceleratore e sul freno molto migliore che, come detto, si traduce anche in un’esperienza di gioco più realistica. Grazie all’offerta Amazon, che vi permetterà di risparmiare oltre 40€, potrete acquistare questo volante a soli 87,98€ invece di 129,99€.

La base è strutturata affinché possiate montarlo su una scrivania o su una postazione di guida. Niente di complicato, visto che ci vorranno pochissimi minuti per l’installazione, pertanto avrete modo di montarlo e smontarlo ogni qualvolta giocherete a un titolo racing. Lo stesso vale per la pedaliera, che si collega tramite un singolo cavo dietro al volante. Quest’ultimo, invece, per essere alimentato ha bisogno di una presa di corrente e di una porta USB necessaria, tra l’altro, per l’installazione dei driver.

Il Thrustmaster T80 è compatibile con PS5, PS4 e PC e vanta la licenza ufficiale Ferrari, ed ecco perché troviamo la replica del volante originale della Ferrari 488 GTB. A tal riguardo, Thrustmaster è stata attenta ai dettagli, replicando bene anche la posizione dei pulsanti, incluso il manettino, che contraddistingue molti modelli del cavallino rampante. Ogni pulsante è personalizzabile, in base ovviamente alle possibilità che offre ogni singolo gioco. Insomma, una periferica adatta per chi vuole approcciarsi ai titoli racing spendendo poco, ma avere tra le mani un prodotto in grado di far fuoriuscire le vostre capacità di pilota.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto in sconto vada esaurito. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!