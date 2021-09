TikTok si apre ai videogiochi, ecco il primo videogioco del social

Il social di tendenza è pronto per dare filo da torcere anche alle piattaforme di gaming. E’ cosi che oggi TikTok svela il suo primo videogioco completamente giocabile all’interno dell’applicazione. Il tutto si può leggere attravero le pagine di VetnureBeat, sulle quali viene anche sviscerata un’intervista a PlayCo. L’azienda si è infatti occupata dello sviluppo di Sway Stories. Questo sarà uno dei primi titoli che sarà possibile giocare senza lasciare per nulla l’applicazione il che aumenta ancora di più il tempo che le persone passeranno all’interno di essa.

Il titolo ovviamente ha un traget di riferimento abbastanza specifico. All’interndo di Sway Stories interpretemo un giovane content creator che viene inventato ad un party e con il passare del tempo dovrà farsi spazio all’interno di questo “mondo”. Saranno fondamentali le interazioni con altri colleghi e soprattutto con le personalità che popolono il mondo attuale di TikTok e che verranno ritratte anche all’interno del titolo di PlayCo. Sembra che proprio grazie a questo titolo la società si sia aggiudicato un cospicuo premio in denaro per la propria tecnologia di “instant gaming”.

Il tutto infatti permetterebbe di far girare un engine di gioco all’interno di qualsiasi pagina web e non solo. TikTok come ben sappiamo ha già dalla sua un algoritmo che vende a terzi, e per aumentare la viralità dei contenuti quale miglior modo se non inserire anche della gamification anche all’interno delle proprie fila?

Ovviamente ancora non sappiamo come andrà a finire con questo “esperimento”. Sappiamo bene però che anche Netflix si sta muovendo verso questa direzione. Il mercato dei videogiochi è ormai davvero troppo grande per non prendere in considerazione di investire soprattutto per gli unicorni dei servizi. Chissà cosa farà TikTok in futuro!