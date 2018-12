Tintanfall 3: Respawn sta iniziando a lavorare al gioco?

A ottobre, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha esplicitamente affermato che Respawn non sta lavorando su un solo progetto, ma su due in contemporanea. Uno di questi è già stato annunciato da tempo: si tratta del nuovo sparatutto ambientato nel mondo di Star Wars. Il secondo è sconosciuto, ma vari indizi portano a pensare che si tratti di un nuovo Titanfall.

Lo studio ha pubblicato, nel corso dell’anno, varie proposte di lavoro legate a Titanfall. L’ultimo update del gioco risale a dicembre 2017: a meno che Respawn non abbia intenzione di rivitalizzare il secondo capitolo della saga con un importante aggiornamento, dobbiamo pensare che un nuovo titolo sia in lavorazione.

La lista di lavori più recente risale al 15 dicembre e ricerca una persona per il ruolo di Senior Technical Animator per “Titanfall”. La richiesta più vecchia ancora attiva risale ad aprile. Ovviamente non si parla esplicitamente di un “Titanfall 3” e non vengono dati reali indizi sulla natura del progetto, ma possiamo dire che qualcosa sta succedendo.

Tutto questo va però catalogato come pura speculazione, ricordiamolo. Né EA né Respawn hanno ufficializzato l’arrivo di un nuovo capitolo della saga sparatutto. Il secondo Titanfall era stato sfortunato, in termini di vendite, anche a causa del periodo enormemente affollato in cui venne rilasciato. Non resta che attendere e scoprire cosa ci riserba il futuro.