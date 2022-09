La saga di Borderland si sta espandendo sempre più con nuove iterazioni, spin-off vari e anche un primo lungometraggio pronto a debuttare al cinema. Insomma, il franchise se la sta cavando molto bene e sembra proprio che mai come in questo momento Gearbox sia pronta a sperimentare ancora di più. Dopo il recente ritorno della saga avventurosa Tales From the Borderlands con un nuovo capitolo annunciato da poco, sembra proprio che anche il fantastico Tiny Tina’s Wonderlands avrà un futuro.

Tiny Tina's Wonderlands

Nel corso dell’ultima assemblea generale annuale di Embracer Group, Randy Pitchford di Gearbox ha parlato del successo ottenuto da Tiny Tina’s Wonderlands, confermando come lo spin-off di Borderlands ha “frantumato tutte le aspettative commerciali di Gearbox”. Spinto da questo moto di entusiasmo, Pitchford ha anche confermato che in futuro ci saranno altre esperienze che verranno ambientate nel mondo di Wonderlands.

“Sono entusiasta di annunciare che, oltre ai grandi vantaggi finanziari derivanti da questo successo, che arriveranno nel corso dei prossimi trimestri, abbiamo stabilito una certa solidità e ora abbiamo chiaramente un nuovo franchise tra le mani, con esperienze future già in fase di sviluppo presso gli studi Gearbox”, questo è quanto dichiarato da Pitchford in queste ore, il che va a confermare che nel corso dei prossimi anni possiamo aspettarci un nuovo capitolo di Tiny Tina’s Wonderlands.

A oggi non sono stati svelati ulteriori dettagli su quello che ci aspetterà nel prossimo futuro del franchise di Borderlands, ma se avete apprezzato particolarmente Tiny Tina’s Wonderlands sarete certamente felici di sapere che ci sarà futuro per questo strambo ma tanto interessante spin-off. Il resto delle produzioni Gerabox sono ancora un segreto, ma questo trend positivo dato dal successo dei recenti giochi potrebbe spingere la compagnia a continuare saghe fortunate e allo stesso tempo sperimentare con nuovi progetti che possano dare freschezza al catalogo videoludico nell’avvenire.