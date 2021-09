Tiny Tina’s Wonderlands, brutte notizie per i possessori di console old gen

Annunciato durante l’E3 2021, Tiny Tina’s Wonderlands è la piccola grande sorpresa che i fan di Borderlands non si aspettavano, sebbene sapevamo che sarebbe giunto un nuovo capitolo della serie. L’opera si mostra nello stile artistico che ha sempre contraddistinto il franchise, nonostante il gameplay del titolo si presenti a tratti molto differente. Il gioco dedicato a Tiny Tina è tornato a mostrarsi durante il PlayStation Showcase di ieri svelando alcune interessanti informazioni e ribadendo la data di lancio.

La sezione FAQ del sito ufficiale del gioco rivela però una brutta notizia per tutti coloro che pianificano di acquistare Tiny Tina’s Wonderlands su PlayStation 4 e Xbox One. Come potreste immaginare, non è previsto alcun upgrade gratuito alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S, limitando l’aggiornamento next gen a un’edizione speciale del gioco, chiaramente anche più costosa di quella standard. Di fatti, viene specificato che soltanto chi acquisterà la versione “Caotici Veri” da 89,99 euro potrà ottenere gratis l’upgrade a PS5 e Xbox Series X|S.

Tuttavia, i giocatori Xbox hanno un piccolo vantaggio, dato che l’edizione “Next-Level” permetterà di passare da Xbox One a Series X|S a 74,99 euro. Gli utenti che acquisteranno Tiny Tina’s Wonderlands su PlayStation 4 hanno però un’altra opzione, sicuramente molto più vantaggiosa dell’acquisto di un’edizione da 90 euro: tra le FAQ possiamo leggere anche che “un disco per PS4 dell’edizione standard di Tiny Tina’s Wonderlands può essere aggiornato alla copia digitale per PS5 a un costo aggiuntivo“.

Questo significa che anche gli utenti PlayStation 4 verrà offerta l’opzione di passare alla versione PlayStation 5, probabilmente al prezzo di 9,99 o 19,99 euro. Per il momento, 2K non ha rivelato ulteriori informazioni in merito alla faccenda, ma sicuramente avremo maggiori dettagli a ridosso del lancio del gioco. Ricordiamo infatti che Tiny Tina’s Wonderlands sarà rilasciato su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 25 marzo 2022. Vi lasciamo anche alla nostra anteprima, dove potrete scoprire tutto quello che c’è da sapere sul titolo.