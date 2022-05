Le vendite di Tiny Tina’s Wonderlands hanno superato le aspettative e i fan di Borderlands sperano già che Gearbox sappia ripetersi con i giochi futuri. Tuttavia, il titolo non è esente da problemi e gli sviluppatori sono al lavoro per risolverli. In uno degli ultimi updates, infatti, è emerso un problema che rischia di eliminare tutti i salvataggi di gioco. Il team si è presto mobilitato per trovare una soluzione.

Tiny Tina's Wonderlands

L’aggiornamento 1.0.3.0A per Tiny Tina’s Wonderlands è stato pubblicato venerdì, risolvendo dozzine di problemi di stabilità e correggendo bug. Il problema menzionato in precedenza, invece, ripristinerebbe tutti i progressi della storia per i giocatori. Inoltre, questo bug ripristina completamente la mappa e rimuove tutti i punti di viaggio rapido sbloccati. L’errore non è nuovo in questo titolo, tuttavia, sembra che dall’ultimo aggiornamento un numero maggiore di giocatori lo stia sperimentando.

Gearbox ha già provveduto a rilasciare un fix aggiuntivo già nella serata di ieri. Il bug, infatti, dovrebbe essere risolto semplicemente scaricando questo ulteriore aggiornamento. Tuttavia, alcuni giocatori su Xbox hanno segnalato che, dopo aver scaricato la patch per Tiny Tina’s Wonderlands, sono stati afflitti da un altro problema. In dettaglio, l’inventario di questi giocatori risulta vuoto dopo aver scaricato il fix. Gearbox ha provveduto anche a questo, realizzando una seconda patch solo per utenti Xbox che dovrebbe prevenire anche questo problema.

We're rolling out a fix for the story progression issue. Please make sure to update your game to recover your story progress. Note that it may take some time to appear on your system. As thanks for your patience here is a code for 3 Skeleton Keys: W9CJT-5XJTB-RRKRS-FTJ3T-BTRKK — Tiny Tina's Wonderlands (@PlayWonderlands) May 21, 2022

Infine, i giocatori di Tiny Tina’s Wonderlands sono stati ricompensati per la loro pazienza. Gearbox ha, infatti, condiviso un codice che sbloccherà tre Skeleton Keys all’interno del gioco. Come potete leggere anche nel tweet riportato in questo articolo, il codice è: W9CJT-5XJTB-RRKRS-FTJ3T-BTRKK. Il manager producer of live ops di Gearbox, Mario Rodriguez, si è detto soddisfatto del lavoro svolto dal suo team. Per gli sviluppatori è stata una giornata stressante ma aver fornito una soluzione così rapida ai giocatori è senza dubbio un risultato lodevole.