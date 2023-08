Durante lo showacse estivo di THQ Nordic è stato annunciato a sorpresa Titan Quest 2, il seguito dell’Action-RPG ambientato nell’antica Grecia uscito ben 17 anni fa. Il titolo, per chi non lo conoscesse, è un videogioco isometrico alla Diablo, dove dovremmo annientare orde di nemici mitologici per farci strada in un viaggio ricco di temibili creature.

Il gioco uscirà su PC, Xbox Series X|S e PS5, ma non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale. L’unica cosa che sappiamo è che in questo capitolo dovremmo combattere contro la Dea della vendetta, Nemesis (no, non il cattivo di Resident Evil 3).

A differenza del predecessore, ci saranno svariati miglioramento al gameplay: potenziamenti delle armi, nuove abilità particolari e soprattutto i nemici saranno drasticamente più intelligenti (e numerosi).

Il ritorno di Titan Quest è una bella sorpresa e va ad aggiungersi, insieme a Diablo IV e a Path of Exile 2, nella lista degli Action-GDR Hack ‘n’ slash moderni. Siamo molto curiosi di vedere come il team porterà avanti questo franchise, ripreso inspiegabilmente da qualche anno in mano e che a quanto pare sta riscuotendo un successo non da poco.