Titanfall 2 sembra vivere una seconda vita. In passato il gioco non ottenne il successo sperato, nonostante una qualità molto elevata sia per la campagna che per il multiplayer. La principale causa fu la scelta di Electronic Arts di lanciarlo in maniera molto ravvicinata con Battlefield 1 e il nuovo Call of Duty, creando un bel minestrone di sparatutto in prima persona non particolarmente intrigante per l’utenza.

Tuttavia, negli ultimi giorni, il titolo ha registrato un notevole aumento del numero di giocatori su Steam, soprattutto dopo un aggiornamento che ha ripristinato i server multiplayer lo scorso 15 settembre.

L’aggiornamento è stato rilasciato insieme a uno sconto del 90% sul gioco su Steam, portando il prezzo di Titanfall 2 a soli 2,99€. Queste due mosse strategiche da parte di Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno contribuito in modo significativo all’incremento dei giocatori contemporanei. Tuttavia, il ritorno del multiplayer ha consolidato una tendenza positiva già in atto, come dimostrano i dati raccolti da SteamDB.

Il picco dei giocatori contemporanei ha raggiunto la quota di oltre 20 mila, avvicinandosi al massimo assoluto registrato due anni fa, quando ha toccato quota 27.631 giocatori. Secondo le stime dei vari siti di monitoraggio delle vendite, Titanfall 2 è attualmente posseduto da oltre quattro milioni di giocatori su Steam, con alcune fonti che indicano il superamento dei cinque milioni. Nei precedenti 30 giorni, il gioco ha ricevuto quasi 9.000 nuove recensioni, con una straordinaria percentuale del 95% di feedback positivi.

Titanfall 2 sta ora dimostrando che, anche a distanza di anni dal suo lancio originale, può ancora attrarre una vasta e appassionata base di giocatori, confermando il suo status di classico dei videogiochi multiplayer. Vero che Respawn è ora fortemente impegnata con Apex Legends e la saga di Star Wars Jedi, ma magari questo potrebbe essere di buon auspicio per il ritorno di Titanfall.