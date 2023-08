Lo showcase di THQ Nordiq ha aperto i battenti con uno spettacolare annuncio che ha fatto vibrare l’intera sala, minacciando di eclissare tutto il resto. In un ambiente post-apocalittico, con una New York devastata da lunghi anni di conflitti, una solitaria Tartaruga Ninja si lancia in una missione di vendetta alla ricerca di giustizia per la famiglia che ha perso.

Questa, per chi non la conoscesse ancora, è l’entusiasmante premessa di “TMNT: The Last Ronin“, una storia che ha fatto storia per i fan delle celebri quattro tartarughe.

Il gioco di THQ, di cui abbiamo potuto visionare solo un breve teaser trailer, è un adattamento del fumetto omonimo, che si inserisce nell’universo delle Tartarughe Ninja in maniera analoga a “Il Ritorno del Cavaliere Oscuro” nell’universo cartaceo di Batman.

L’opera originale, frutto della collaborazione storica tra i creatori della serie, Kevin Eastman e Peter Laird, riporta in auge quella direzione artistica decisamente più cupa e violenta, la quale ha da sempre caratterizzato la versione cartacea delle tartarughe.

In questo epilogo della storia del celebre quartetto, tre Tartarughe sono morte, oltre al maestro Splinter, e il Clan del Piede ha trionfato, raggiungendo la vittoria che perseguiva da lungo tempo. Rimane solo un Ronin solitario, un misterioso membro del gruppo che si muove nell’oscurità per portare avanti una vendetta sanguinaria.

Il fumetto originale ha una piega notevolmente oscura e ha segnato una svolta radicale nll’immaginario delle Tartarughe Ninja. Bisognerà vedere come THQ Nordiq rappresenterà alcune tematiche profonde di questa storia autoconclusiva e, soprattutto, se si tratterà di un titolo lineare e votato alla narrazione o di un open world che si prenderà alcune licenze narrative per espandere l’universo realizzato da Eastman e Laird.