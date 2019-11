To The Moon 3 Impostor Factory: annunciato con un trailer

Nelle scorse ora sul canale ufficiale di Kan Gao è stato rilasciato a sorpresa il trailer di presentazione di Impostor Factory, il terzo capitolo dell’amatissima saga di To The Moon. Il titolo sarà sviluppato nuovamente da Freebird Games e vedrà di nuovo al timone del game design Kan Gao, lo sviluppatore che ha dato vita a To The Moon, A Bird Story e Finding Paradise.

Come i titoli precedenti, Impostor Factory sarà incentrato su una forte e preponderante componente narrativa che viene descritta dagli stessi sviluppatori come una vera e propria tragicommedia folle con loop temporali. I giocatori avranno il compito di risolvere alcuni misteriosi omicidi. Questa volta seguiremo le vicende di Quincy, un ragazzo che durante una festa scopre l’esistenza di una macchina del tempo che darà il via a strani accadimenti.

Freebird Games non ha chiarito come le vicende di Impostor Factory si andranno a collegare con i titoli precedenti, ma si sono limitati ad affermare che “Forse è un sequel. Forse è un prequel. Forse è entrambi”. Per i videogiocatori che non hanno giocato a To The Moon e Finding paradise cambierà poco l’approccio a questo nuovo titolo, dato che non serve necessariamente aver giocato i titoli precedenti per goderne a pieno.

Impostor Factory uscirà verso la fine del 2020 e verrà rilasciato sulle piattaforme PC, Mac e Linux tramite gli store di Steam, Humble Store e GOG. Avete giocato ai titoli precedenti di Freebird Games e Kang Lao? Cosa pensate del trailer d’annuncio di Impostor Factory? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.