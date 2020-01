Tokyo Mirage Session FE Encore è il gioco più venduto della settimana nell’eShop giapponese

Inizialmente apparso su Nintendo Wii U, Tokyo Mirage Session FE Encore (che abbiamo recensito qui) è uscito il 17 gennaio e, come molti altri titoli della sfortunata console Nintendo, rappresenta un porting migliorato della versione originaria. Il gioco, già apprezzato nella sua prima pubblicazione, è un cross-over di due serie molto famose Atlus e Nintendo ovvero Shin Megami Tensei e Fire Emblem. Il gioco non ha particolarmente brillato nella classifica giapponese di Media Create dove nella settimana dal 13 al 19 gennaio si è fermato al quinto posto. Decisamente meglio è andata però alla versione digitale del titolo Atlus che, in questo caso, ha avuto prestazioni più brillanti.

Nell’eShop giapponese di Nintendo Switch, infatti, Tokyo Mirage Session FE Encore è stato il gioco più venduto della settimana, mentre negli Stati Uniti ha raggiunto soltanto il nono posto. Al di là però della posizione in classifica, per la versione digitale non si conoscono i numeri esatti delle vendite. Vale la pena inoltre ricordare che, nonostante il titolo sia una conversione di un gioco già uscito anni fa, viene venduto a prezzo pieno in Giappone, come d’altronde accade anche per il mercato italiano.

Per quanto riguarda le altre posizioni di Media Create, Yakuza Like a Dragon (uscito anche questo pochi giorni fa) domina dall’alto la classifica, seguito da un altro nuovo arrivo come Dragon Ball Z Kakarot sempre per la console Sony.

Resta irremovibile, invece, Ring Fit Adventure che dalla sua uscita nell’ottobre scorso non ne vuole sapere di lasciare la posizione in classifica (in Giappone il titolo è diventato un vero e proprio fenomeno di massa). Tra le altre posizioni della classifica di Media Create che vale la pena sottolineare ci sono quella di Pokemon Spada e Scudo che ha abbandonato dopo nove settimane di permanenza la prima posizione nei dati di vendita retail e Mario Kart 8 Deluxe, altra conversione da Nintendo Wii U, che a quasi tre anni di distanza dall’uscita continua a restare nella classifica giapponese.