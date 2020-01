Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, ci sarà anche un crossover con Persona 5

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, conversione del JRPG Atlus uscito originariamente per Wii U, sta per arrivare su Nintendo Switch tra meno di una settimana. Il gioco, già apprezzato nella sua uscita originaria, mette insieme i personaggi di due serie molto famose di Atlus e Ninterndo, ovvero Shin Megami Tensei e Fire Emblem. Il porting per la console ibrida, però, potrà contare anche un nuovo crossover con un altra serie di giochi di ruolo giapponese molto famosa, ovvero Persona.

L’utente di Twitter theprinceofiris ha notato che la versione giapponese di Amazon ha pubblicato nella pagina di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore anche la retrocopertina del gioco dove è possibile vedere una foto del protagonista principale di Persona 5. L’ipotesi più probabile è che non si tratti di un cameo vero e proprio di Joker (anche perché un crossover di questo tipo sarebbe stato già annunciato da tempo) ma, piuttosto, di un costume per Itsuki Aoi, protagonista proprio di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore porterà, rispetto alla versione per Wii U, anche altri personaggi giocabili, nuove canzoni e nuove esibizioni. Come infatti vi abbiamo descritto nella nostra anteprima a cura di Andrea Maiellano, il gioco è ambientato nell’universo delle idol giapponesi e vede il personaggio femminile principale, Tsubasa Oribe, cercare di diventare una cantante e avventurarsi con i compagni in una dimensione parallela chiamata Idolasphere, dove degli esseri soprannaturali Mirage cercano di assorbire l’energia creativa degli esseri umani.

Per i fan di Atlus i prossimi mesi saranno particolarmente ricchi di uscite. Al di là di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore su Nintendo Switch, Persona 5 Royal arriverà in Europa il prossimo 31 marzo su PlayStation 4 includendo anche la traduzione italiana. Purtroppo non accadrà lo stesso per il gioco-crossover di Atlus e Nintendo dal momento che, come riporta il sito ufficiale italiano della casa di Kyoto, il titolo per Switch avrà il doppiaggio in giapponese con sottotitoli e testo su schermo solo in inglese o francese.