Tom Clancy’s XDefiant è UFFICIALE, il nuovo titolo di free to play di Ubisoft

Ieri era stato annunciato da Ubisoft che oggi avremmo visto il nuovissimo titolo della serie di Tom Clancy, e cosi è stato. Tom Clancy’s XDefiant è UFFICIALE e sarà completamente free to play. Con alcuni video già rilasciati questi mattina anche grazie ad IGN e Gamespot, abbiamo potuto ammirare qualcosa. Ma ora è tutto ufficiale. Il titolo di Ubisoft è uno sparatutto multiplayer diviso in classi, basato su tutti i titoli che abbiamo imparato ad amare fino ad oggi della saga di Tom Clancy.

Ovviamente ogni classe che avremo a disposzione avrà le sue peculiarità. Ognuna di esse sarà ispirata, come detto prima, a tutti i titoli della saga di Tom Clancy. Il punto saldo di questo titolo sarà ovviamente lo shooting che è sempre stato un fiore all’occhiello dei titoli di questa saga. Inoltre sarà possibile anche avere a disposizone anche alcuni tipi di abilità che andranno a prendere le proprie peculiarità proprio da vecchi titoli della saga.

Per esempio avremo a disposizione uno sciame di droni proprio come in The Division, oppure una classe healer, con tecniche di cura di gruppo o singole. Insomma questo nuovo Tom Clancy’s XDefiant sembra essere un nuovo titolo che mira a prendere una nuova fetta di mercato. Soprattutto con una grande dichiarazione di intenti che mira alla socialità e soprattutto a garantire un gioco libero da frustrazioni di diverso tipo.

In definitiva staremo a vedere come Tom Clancy’s XDefiant si andrà ad inserire all’interno di un mercato già saturo da questa tipologia di esperienza e soprattutto come verrà presentato e comunicato anche a livello competitivo, anche perché sembra possa avere un po di possibilità anche da quel punto di vista. Fateci sapere cosa ne pensate, e soprattutto se avete già visto il nuovo Rainbow Six. XDefiant sarà disponibile per tutte le piattaforme e gratuitamente.