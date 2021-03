Tomb Raider 2 Fan Remake: i passi in avanti sono incredibili

Il 2021 è un anno molto importante e ricco di celebrazioni per alcune delle più importanti saghe videoludiche. Tra queste troviamo franchise storici come The Legend of Zelda, Pokémon, Resident Evil e Tomb Raider. Proprio quest’ultimo brand nel 2021 compirà la bellezza di 25 anni, e proprio per questa ricorrenza i fan di Lara Croft si aspettano delle novità in arrivo prossimamente. Nel frattempo, però, ci hanno pensato gli stessi fan a festeggiare, creando un fantastico remake di Tomb Raider 2.

Proprio l’iconico secondo capitolo della saga, uscito originariamente nel 1997, è uno dei videogiochi più amati della storia videoludica. Per questo un gruppo di appassionati ha voluto omaggiare Tomb Raider 2 con un fantastico remake che va a rendere moderno uno dei titoli più d’impatto degli anni ’90. Ad accompagnare questo remake, c’è anche una demo giocabile che mette gli appassionati nuovamente nei panni di una Lara Croft intenta ad esplorare il livello con la Grande Muraglia Cinese.

Portato avanti da un gruppo di fan, il progetto (che non avrà alcun scopo di lucro) è attualmente in fase di sviluppo, e le intenzioni sono quelle di andare a coprire tutti gli eventi che Tomb Raider 2 proponevano nella sua versione originale. Come potete vedere dal lungo video di gameplay pubblicato, il remake è totale, con l’iconico titolo che sta venendo rifatto sia visivamente che tecnicamente, apportando anche diverse migliorie, nuovi elementi interattivi e cinematiche rifatte.

Questo remake rappresenta la forte volontà da parte degli appassionati di poter tornare a vivere un gioco iconico come Tomb Raider 2 al massimo, anche in epoca moderna. Il lavoro visto fino a questo momento sembra essere davvero molto promettente, e non vediamo l’ora di ricevere nuovi aggiornamenti dal team di sviluppo appena avranno pronto qualcosa di nuovo.