È stato ufficialmente annunciato il ritorno dei primi tre episodi di Tomb Raider, in una veste grafica completamente rinnovata. Tomb Raider I-II-III Remastered, difatti, è stato presentato durante il Direct di Nintendo e uscirà su Nintendo Switch il prossimo 14 febbraio 2024.

Questa notizia è stata accompagnata da un trailer che non solo ci ha mostrato la collezione rimasterizzata e le sue migliorie grafiche ma ha anche mostrato, tramite la canonica comparazione via slide, quanto i tre giochi siano cambiati rispetto agli originali.

Da sempre i primi tre capitoli della saga di Lara Croft sono considerati fra i migliori titoli mai realizzati per il franchise, con il secondo episodio che, a furor di popolo, è sempre in vetta a tutte le classifiche di gradimento, per via delle numerose migliorie che apportò alla formula originale.

Il trailer di Tomb Raider I-II-III Remastered ha anche rivelato che i preordini per questa collezione saranno disponibili oggi su Nintendo eShop a un prezzo di 29,99€.

Inoltre i primi tre capitoli della saga, conterranno le rispettive espansioni uscite successivamente: Unfinished Business, The Gold Mask e The Lost Artifact.

Al momento sembra che questa raccolta sarà disponibile solo in formato digitale così come attendiamo nuove informazioni in merito alla sua uscita su altre piattaforme.