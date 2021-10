Tomb Raider: il reboot doveva essere un horror puro, ecco il video

La saga di Tomb Raider, nella sua storia, ha subito una serie di evoluzioni. Dai primi iconici capitoli fino alla nuova saga con una Lara Croft decisamente più giovane, l’universo narrativo si è cosparso di storie, personaggi e ambientazioni sempre più affascinanti.

Quest’anno si festeggiano i venticinque anni della saga di Tomb Raider e per l’occasione Square Enix ha voluto rivelarci un aneddoto molto particolare della storia recente del brand. Non tutti sanno, infatti, che il reboot della saga datato 2013 inizialmente doveva essere decisamente più horror.

A svelarci maggiori dettagli ci sono una serie di video pubblicati su YouTube, ed in uno di questi riusciamo anche a vedere alcune fasi di gameplay in fase di prototipazione. In questi momenti è anche possibile vedere i mostri che avrebbero dovuto popolare il gioco.

Tomb Raider Ascension non ha mai visto la luce, ma al suo posto abbiamo avuto un reboot che è stato parecchio apprezzato da vecchi e nuovi fan del brand, che ha dato il via a quella che è attualmente l’ultima trilogia della saga.