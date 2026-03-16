Nel mondo dei videogiochi, le edizioni rimasterizzate di titoli storici sono spesso accolte con entusiasmo dai fan, che vedono in esse un'opportunità di riscoprire opere amate con una veste grafica rinnovata. Questa aspettativa si è però trasformata in delusione per migliaia di giocatori affezionati alla leggendaria esploratrice Lara Croft, dopo che Tomb Raider I-III Remastered ha ricevuto giovedì scorso un aggiornamento che ha sollevato una valanga di critiche. Il nuovo contenuto, che introduce una modalità sfida e dieci nuovi costumi per i personaggi, ha scatenato reazioni forti sui forum e sui social media.

Le immagini dei nuovi abiti circolate online hanno immediatamente allarmato la community: la qualità visiva appare agli occhi dei fan incompatibile con gli standard del resto della produzione. Su Reddit, nella community dedicata al franchise, gli utenti non hanno usato mezzi termini: "Come fan e come acquirenti, non possiamo accettare questo livello qualitativo." Il dissenso non si è limitato alle piattaforme di discussione amatoriali, ma ha coinvolto anche figure professionali direttamente legate al progetto.

Giovanni Lucca, il responsabile artistico originale del remaster, ha preso le distanze dall'aggiornamento con un post su X, la piattaforma già nota come Twitter. Le sue parole sono state nette: non solo lui, ma nessuno dei developer originali di Saber Interactive è stato coinvolto nella direzione artistica di questa patch. Due giorni dopo, Lucca ha condiviso un video che definiva l'aggiornamento una "mostruosità", accompagnando il repost con una emoji di un pagliaccio, segnale inequivocabile del suo giudizio.

Vale la pena precisare che alcune dichiarazioni pubbliche dello stesso Lucca sui social rivelano posizioni polemiche nei confronti di quello che lui chiama "attivismo woke", un elemento che invita a valutare con una certa distanza critica anche la sua indignazione verso il patch. Tuttavia, il fatto che un artista di riferimento del progetto originale abbia sentito la necessità di dissociarsi pubblicamente resta un segnale significativo, indipendentemente dalle sue opinioni personali su altri temi.

Al centro delle preoccupazioni c'è una questione che sta diventando sempre più spinosa nell'industria: l'uso di intelligenza artificiale generativa nella creazione di asset grafici. PC Gamer ha contattato Aspyr, la software house responsabile del remaster, per chiedere chiarimenti in merito, ma al momento non ha ricevuto risposta. Non è possibile confermare con certezza se i nuovi contenuti siano stati prodotti con strumenti di AI, ma i dubbi sollevati dalla community trovano un precedente preoccupante.

Appena lo scorso settembre, infatti, Aspyr aveva dovuto correggere con un'altra patch una serie di linee di dialogo vocali definite "non autorizzate" presenti nella stessa raccolta rimasterizzata, anch'esse sospettate di essere state generate artificialmente. Questo secondo episodio in pochi mesi alimenta interrogativi sulla pipeline produttiva adottata per i contenuti aggiuntivi di una serie storica come Tomb Raider, nata nel 1996 e ancora capace di mobilitare una fanbase appassionata in tutto il mondo.

La vicenda mette in luce una tensione crescente nel settore dei videogiochi tra la necessità di contenere i costi di produzione e le aspettative qualitative di un pubblico sempre più esigente e informato. Quando si tratta di titoli iconici come questo, la soglia di tolleranza dei giocatori si abbassa ulteriormente, e persino un aggiornamento gratuito può trasformarsi in un danno reputazionale difficile da gestire.