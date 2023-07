Per chi non conoscesse Limited Run Games, si tratta di una compagnia nata agli albori della generazione PS4/Xbox One, dedita alla preservazione, su formato fisico, di quei videogiochi che, oramai vengono rilasciati solamente in formato digitale.

Nel corso degli anni, però, p, al punto da far nascere tutta una serie di aziende analoghe che, a colpi di acquisizioni dei diritti di questo o quel titolo, hanno cominciato a proliferare sempre di più.

Nel bene o nel male, però, Limited Run Games ha continuato a macinare pareri favorevoli e fama, al punto da spingere compagnie come EA, Lucasart (o quel che ne rimane), Konami e via dicendo a scegliere LRG per la gestione delle celebri “collector edition” o per la conversione in formato fisico di alcuni titoli che, altrimenti, sarebbero rimasti esclusivamente fruibili in formato digitale.

Grazie alla fama ottenuta, sono oramai svariati anni che Limited Run Games detiene un suo show digitale, normalmente a ridosso della fine del compianto E3, che nel caso specifico di quest’anno, è andato in onda proprio nelle scorse ore.

Fra gli annunci di vario tipo, quali le versioni fisiche della remastered di Gargoyles per Super Nintendo, della antologia dei titoli dedicati a Jurassic Park e della Castlevania Advance Collection, due in particolare ci hanno fatto saltare sulla sedia: La Gex Trilogy e la Tombi Anthology, entrambe in arrivo in versione fisica su Limited Run Games grazie al Carbon Engine.

It's tail time. #GexIsBack GEX returns through the science of the Carbon Engine in GEX Trilogy. We'll have more details to share in the future #LRG3 pic.twitter.com/EnQKB9dXAy — Limited Run Games (@LimitedRunGames) July 12, 2023

Per chi non lo conoscesse, il Carbon Engine è uno strumento di sviluppo che consente il porting di contenuti legacy su piattaforme moderne. Grazie al Carbon Engine, le vecchie versioni di titoli oramai irreperibili, posso tornare in vita su un hardware completamente nuovo. Si tratta di un componente fondamentale della visione di Limited Run per un mondo che sia, come da sempre sostiene il loro motto, “Forever Physical”.

Ora non ci resta che attendere novità in merito alla data di uscita di queste due raccolte e maggiori informazioni in merito al rilascio di, eventuali, versioni digitali. Per il momento siamo già contenti così.