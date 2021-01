Tom’s Racing: al via la seconda edizione del campionato su F1 2020

Dopo una prima edizione, torna il campionato virtuale Tom’s Racing che si terrà sul titolo per PC F1 2020. A caratterizzare questa nuova edizione del campionato ci saranno diverse novità che renderanno la competizione ancora più entusiasmante. Prima di elencarvi le novità, però, vi ricordiamo che le iscrizioni a questa seconda edizione sono già aperte e potete compilare il modulo di partecipazione a questo indirizzo.

La prima novità di questa seconda edizione del campionato Tom’s Racing riguarda le classi di campionato, che questa volta saranno ben due: una dedicata ai piloti più esperti e denominata PRO e una dedicata ai piloti esordienti chiamata AM. In quest’ultima classe si potranno iscrivere quei piloti virtuali che hanno meno esperienza rispetto agli altri, ma che possiedono comunque tanta voglia di mettersi in gioco e vincere.

Le gare si svolgeranno con format differenti tra le due classi, e prenderanno il via ogni martedì (il Campionato PRO) e giovedì (Campionato AM). Il Campionato PRO userà vetture Formula 1 2020 con livree ufficiali, mentre i piloti AM potranno guidare vetture Formula 2 2020. Diverso anche il format di qualifiche e gara: mentre per il Campionato PRO si manterrà la stessa struttura della scorsa edizione con qualifiche brevi e gara al 50%, per il neonato Campionato AM saranno utilizzate le qualifiche a tentativo unico e i piloti disputeranno ben due gare a serata con il meccanismo Feature Race + Sprint Race con griglia invertita entrambe al 25% della distanza originale.

Per decidere chi correrà nel Campionato PRO e chi in quello AM, la seconda edizione del Campionato Tom’s Racing sarà preceduta da una fase di selezione, consistente in tre serate di gara sui circuiti di Silverstone, Baku e Spa-Francorchamps. Questi tre appuntamenti, in programma nelle serate di martedì 19, giovedì 21 e martedì 26 gennaio, saranno trasmessi in diretta sul nostro canale Twitch. Per iscrivervi a questa nuova edizione del campionato Tom’s Racing sarà sufficiente leggere attentamente il regolamento e compilare il modulo d’iscrizione. Vi ricordiamo che la partecipazione al campionato è gratuita anche per questa edizione.