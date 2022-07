In concomitanza con il rilascio di F1 2022, il gioco ufficiale dedicato al mondo della F1 pubblicato da Codemasters, riparte il progetto Tom’s Racing con un evento tutto dedicato al nuovo capitolo della

famosa serie di racing game.

L’appuntamento con Tom’s Racing è fissato per il 14 Luglio a partire dalle 21 per una serata all’insegna del divertimento con il nuovo titolo di F1. Il tutto sarà trasmesso come sempre in diretta sul nostro canale Twitch e verrà data la possibilità a tutti gli interessati di unirsi alla lobby per giocare con noi.

In oltre verrà lasciato molto spazio anche alle opinioni dei partecipanti che potranno unirsi allo speaker Simone Casadei in cabina di regia per dare opinioni sul gioco e rispondere alle domande della chat di twitch.

L'appuntamento è per giovedì sera alle 31 su twitch!

Durante l’evento saranno inoltre presenti anche ospiti di prestigio come lo Youtuber Rastro 74, Yuri e Andrea de La F1 dimenticata e la streamer Vanessa Dichi che non mancheranno di intrattenere gli spettatori non solo giocando ma anche svelando curiosità e informazioni sul nuovo titolo di EA.

La serata si svolgerà avendo come unico obiettivo il divertimento attraverso una serie di gare da 5 giri l’una, con griglia casuale, su alcune delle piste più iconiche presenti nel titolo. Inoltre, al fine di permettere a tutti di divertirsi, la lobby sarà impostata con danni ridotti e regole più permissive.

Tutti i partecipanti potranno invitare liberamente i loro amici ad unirsi alla lobby, mentre partecipare alla serata è semplicissimo: è sufficiente infatti iscriversi al gruppo Telegram Ufficiale di Tom’s Racing cliccando su questo link e contattare un amministratore che vi fornirà tutte le informazioni necessarie.

Per partecipare sarà in oltre necessario essere in possesso di una copia del gioco acquistata via Steam mentre per le comunicazioni tra i giocatori sarà comunque messo a disposizione sul server Discord di Tom’s Racing un apposito canale vocale.

Vi spettiamo numerosi sia per giocare con noi che nella chat di twitch per i commenti!