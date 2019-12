Tony Hawk Pro Skater: un easter egg su COD Modern Warfare ne svela il ritorno?

Gli easter egg sono un modo simpatico per trovare all’interno di un videogioco rimandi o citazioni ad altri titoli. Un modo per lasciare un sorriso a tutti coloro che arrivati a scovarne uno, ne riescono a cogliere il più o meno profondo citazionismo. Proprio nelle ultime ore un nuovo easter egg, ritrovato nel nuovo Call of Duty Modern Warfare sembra destare l’attenzione degli appassionati di Tony Hawk Pro Skater.

I giocatori di Modern Warfare hanno notato che nella mappa Piccadilly Circus c’è un cadavere fuori posto con un tatuaggio molto particolare sull’avambraccio. Questo tatuaggio è il logo di Neversoft, gli sviluppatori di Tony Hawk Pro Skater. Questa scoperta è stata resa nota da una manciata di utenti su Reddit e da quel momento molti altri giocatori hanno iniziato a speculare sul significato dell’easter egg.

La speculazione che va per la maggiore è ovviamente quella che vedrebbe un ritorno di Tony Hawk Pro Skater, dopo il deludente quinto capitolo del 2015. Attualmente però, Neversoft ha chiuso i battenti e la maggior parte dei propri dipendenti sono stati assunti proprio da Infinity Ward per lavorare alla serie di Call of Duty. Quindi c’è la possibilità che questo easter egg sia solo un marchio del passato, volutamente lasciato da alcuni ex sviluppatori del titolo di skateboard.

Per ora Activision non ha ancora annunciato nulla di ufficiale riguardo al ritorno di Tony Hawk Pro Skater con un nuovo capitolo, e l’easter egg trovato in Call of Duty Modern Warfare potrebbe rivelarsi solamente come una piccola citazione, ma come si dice in questi casi, sognare non costa nulla. State aspettando anche voi il ritorno di Tony Hawk Pro Skater?