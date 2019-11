Tony Hawk Pro Skater: in arrivo i Remake dei primi due giochi?

Qualche mese fa vi avevamo segnalato l’intenzione da parte di Activision di mettersi al lavoro su alcuni Remake dei propri titoli più apprezzati. Adesso sembra che il velo di mistero su quali possano essere questi Remake sembra si stia lentamente levando. Secondo la nota leaker Sabi, saranno proprio i primi due capitoli di Tony Hawk Pro Skater a ricevere il trattamento di svecchiamento da parte di Activision.

Sabi in passato è riuscita ad anticipare una grande porzione di annunci svelati durante lo scorso E3 e adesso ha pubblicato sul proprio profilo Twitter delle nuove informazioni su queste rivisitazioni. Secondo quanto detto dalla leaker, le sue fonti sarebbero interne alla compagnia americana, e a quanto pare sono già pronte delle demo e delle versioni prototipo dei Remake di Tony Hawk Pro Skater 1 e 2.

I shared this info with just a few people, such as @GenosPapa. Interestingly, Liam Robertson just mentioned this info in his podcast, seemingly corroborating the info. Nobody seems to know if both games are being fully remade, or if it's just a test for something else.

— Sabi (@New_WabiSabi) November 24, 2019