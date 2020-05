Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: i dettagli sul gioco in esclusiva italiana

Chiunque abbia avuto un’età compresa fra i 14 e i 20 anni durante “l’era della PlayStation” sicuramente si ricorda l’avvento di quella serie che, a cavallo fra il 1999 e il 2000, riportò in auge non solamente lo skateboard come disciplina sportiva “estrema”, non facendolo più apparire alle masse come come un mezzo di trasporto alternativo degli anni 80, ma anche una filosofia di vita che amalgamava fratellanza, dedizione e tanta… tanta musica.

Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 furono il classico fulmine a ciel sereno: una doppietta di giochi che non ci si aspettava, titoli dedicati allo skateboard (che fino a quel momento non offriva nessuna produzione di spicco) in grado di divertire chiunque, anche chi aveva visto un deck solamente nella sigla dei Simpson. I meriti risiedevano principalmente nel gameplay frenetico, facile da apprendere e soddisfacente da padroneggiare, nelle ambientazioni permeate da un level design dannatamente ispirato, e nella colonna sonora che si cuciva perfettamente alla frenesia di ciò che si muoveva sullo schermo (alzi la mano chi ha scoperto i Millencolin grazie al riff di No Cigar che apriva le run all’interno dell’hangar del secondo capitolo). Infine, ovviamente il roster di atleti che in un biennio passarono da famosissimi skater a vere e proprie icone della cultura pop di inizio ani 2000.

Non stupisce, quindi, che la fama raggiunta dai primi due capitoli della serie di Tony Hawk Pro Skater, spalancò le porte a uno dei franchise più longevi che, in un tortuoso sentiero costellato da oltre 15 produzioni in soli vent’anni, ha accompagnato, nel bene o nel male, i giocatori di almeno 4 generazioni videoludiche. Dopo un decennio caratterizzato da capitoli meno brillanti, poco ispirati ed eccessivamente autoreferenziali, Activision adesso è pronta a celebrare proprio quei due titoli immortali, proponendo formule analoghe alle ultime opere di remake realizzate dal famosissimo publisher di Santa Monica, quali Spyro Reignited trilogy e Crash Bandicoot N’Sane trilogy. Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 è una produzione che si pone come primo obiettivo la celebrazione di quei fan “duri e puri” che vent’anni fa passavano i pomeriggi fra un ollie nello skate park di Chicago e un grind sulla ringhiera di un cortile scolastico virtuale… il tutto accompagnati dalle note di Superman dei Goldfinger.

In occasione del reveal ufficiale del gioco, abbiamo avuto modo di parlare con Simon Ebejer, Chief Operating Officer di Vicarious Visions, lo studio che si è occupato dello sviluppo del gioco. La chiacchierata che ne è scaturita è molto interessante e, lo sottolineiamo con orgoglio, è un’esclusiva italiana. Qui di seguito, dunque, troverete molti dettagli inediti sul gioco. Buona lettura!

Simon Ebejer ci racconta Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2

Sono molto contento di poter parlare in merito a come stiamo realizzando questa nuova edizione di Tony Hawk Pro Skater 1 & 2, specialmente per la cura con cui questa remastered è realizzata, tenendo a mente l’amore che i fan originali provano ancora oggi per i primi capitoli della serie. Ritroverete, infatti, tutti gli skater presenti nei due titoli originali, l’iconica colonna sonora, con tutti quei brani punk rock oramai celebri, e l’oramai storico, e adrenalinico, gameplay di stampo arcade…. Il tutto in 4K.

Game Division: Come verrà reso attraente e rilevante il titolo per una nuova generazione di giocatori?

Tony Hawk Pro Skater 1 & 2 è a tutti gli effetti un remake dei due giochi originali anche se stiamo lavorando sodo per offrire un’esperienza in grado di amalgamare le atmosfere dei titoli originali a una serie di novità pensate per i giocatori moderni. L’interfaccia utente, le nuove modalità online, l’editor per gli skatepark che, oltre a offrire molteplici strumenti per la realizzazione delle vostre creazioni più fantasiose, vi permetterà di condividerli online con i giocatori di tutto il mondo, sono solo alcune delle novità che non vediamo l’ora di mostrarvi.

Game Division: La trilogia originale di Tony Hawk Pro Skater trasponeva la filosofia degli skater in un turbine di colori e meccaniche arcade a metà strada fra un picchiaduro ricco di combo da eseguire meticolosamente e una versione due ruote di NBA JAM. Per questo progetto possiamo aspettarci di ritrovare lo stesso gameplay o dobbiamo aspettarci meccaniche di gioco differenti e derivate dalle produzioni più recenti della serie?

In realtà per questa remastered vorremmo mantenere il gameplay originale che i giocatori hanno amato fin dal primo Tony Hawk Pro Skater. Le meccaniche di gioco realizzate da Neversoft sono il vero e proprio “marchio di fabbrica” della serie, quindi abbiamo semplicemente deciso di prendere il gameplay di Tony Hawk Pro Skater 3, in quanto ci è parso quello più rifinito e completo in termini di “quality of life”, e trasporlo nei primi due capitoli per permettere ai giocatori veterani di avere una maggior armoniosità nei comandi, quando andranno a realizzare combo maggiormente lunghe e complesse, e rivivere i due capitoli originali nella miglior maniera possibile.

Game Division: Caballero, Muska, Mullen e, ovviamente, Tony Hawk, furono l’emblema di due generazioni di skater. Sappiamo che alcuni di loro torneranno in questo progetto ma vedremo anche Street Skater della scena attuale?

Attualmente posso solamente dirti che siamo davvero contenti e orgogliosi di poter offrire un roster di skater che comprenda tutti gli atleti che erano presenti nei due titoli originali. Questo, però, non vuol dire che non ci saranno sorprese che vi sveleremo prossimamente.

Game Division: In merito al vasto comparto dedicato alla personalizzazione della propria tavola da street, ci saranno novità o sorprese che possiamo aspettarci in termini di personalizzazione del nostro skater?

Sappiamo quanto i giocatori moderni amino le personalizzazioni e quindi nella remastered di Tony Hawk Pro Skater 1 & 2, sarà presente un editor che vi permetterà di personalizzare il vostro skater, non solo per quanto riguarda le tavole disponibili ma anche in termini di abbigliamento. Non posso dire molto di più per il momento, specialmente in merito a come e quanto nel dettaglio potrete modificare il vostro skater, ma un ampliamento della personalizzazione era nei piani fin dagli inizi di questo progetto.

Game Division: In merito alla scelta di raccogliere solo i primi due capitoli, da cosa è scaturita questa decisione? Possiamo aspettarci di rivedere in seguito anche i celebri skate park del terzo capitolo?

Bisogna cominciare da qualche parte no? E nel nostro caso volevamo ritornare alle origini della serie e rimettere mano ai titoli che maggiormente i fan di fine anni 90 ci hanno chiesto in più occasioni. Inoltre non potevamo chiedere momento storico migliore per rimasterizzare i primi due giochi della serie. La Pop Culture degli anni 90 è tornata in auge in maniera dirompente e i primi due capitoli di Tony Hawk Pro Skater sono stati una parte fondamentale di quella cultura adolescenziale. Questo ci ha permesso, inoltre, di focalizzarci completamente sui 19 skatepark che componevano i primi due titoli, oltre a tutti gli skaters che erano presenti nei due titoli originali della serie. Se consideriamo l’editor per gli skatepark che abbiamo deciso di introdurre il tutto si fonde in un’esperienza di gioco davvero longeva e ricca di contenuti.

Game Division: il progetto raccoglierà i due capitoli originali della serie ma, come saranno fruibili? Potremmo giocarli individualmente come titoli a se stanti o la produzione seguirà la formula della remastered uscita per PS3 fornendoci skater e skate park presi dai primi due capitoli ma amalgamati in una storyline unica?

Ottima domanda! Non ci sarà una divisione netta fra i due titoli, come visto in molteplici remastered antologiche, quanto più la possibilità di scegliere quale dei due world tour giocare senza obblighi cronologici. Potrete decidere di intraprendere la campagna che preferirete, sbloccando i vari skatepark nello stesso ordine in cui furono presentati in passato, senza dover per forza passare da un titolo all’altro e, quindi, potendo usufruire dell’intero roster, e dei vari potenziamenti che sbloccherete per quest’ultimi, indifferente da quale world tour sceglierete di affrontare.

Game Division: Prima hai accennato a una modalità multiplayer, possiamo saperne di più in merito?

Siamo davvero contenti, innanzitutto, di poter offrire nuovamente il multiplayer locale attraverso il classico “split screen”. Sappiamo quanto i fan dei titoli originali amassero la natura Party game/competitiva offerta dai primi capitoli della serie e fin dagli albori del progetto volevamo offrire nuovamente questa possibilità. In aggiunta siamo molto contenti di offrire anche la possibilità di giocare in multiplayer online permettendo ai giocatori di sfidare gli skater di tutto il mondo a colpi di trick per ottenere i punteggi migliori. Abbiamo comunque ulteriori sorprese in merito alle modalità multiplayer che vi sveleremo in seguito.

Game Division: Spider-Man, Wolverine e le TMNT sono stati fra le guest star più amate della serie, insieme all’immortale Officer Dick. Possiamo aspettarci qualche sorpresa in merito a personaggi segreti e ritorni celebri da questa remastered?

Purtroppo, al momento, posso solamente dire che… abbiamo qualche sorpresa per voi che non vediamo l’ora di rivelarvi nei prossimi mesi.

Ringraziamo dunque Activision per quest’opportunità e vi rimandiamo al prossimo futuro, momento nel quale vi racconteremo ancora in modo più dettagliato tutto ciò che Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 ha da offrire (comprese eventuali versioni next-gen, sulle quali attualmente non abbiamo informazioni).

Vi ricordiamo infine che Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 4 settembre 2020.