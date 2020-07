In questo periodo di quarantena moltissime persone hanno sfruttato i videogiochi per divertirsi e scoprire storie profonde e personaggi memorabili. Esattamente come quando si legge un libro o si guarda un film, ci si lega ai protagonisti delle storie che esperienziamo. OnBuy.com, tramite il proprio Technology Department, ha voluto quindi scoprire quali fosse i personaggi femminili più amati dal pubblico.

La top 10 dei personaggi femminili più amati dai giocatori

Per stilare questa classifica sono stati interpellati 3508 giocatori tramite un sondaggio. Alla fine, sono stati selezionai dieci personaggi femminili. Ecco quali sono i risultati.

10 – Tifa Lockhart (Final Fantasy)

Se sei un fan di Final Fantasy, molto probabilmente sei anche un fan di Tifa Lockhart. La temeraria guerriera, compagna di avventure di Cloud e sua amica d’infanzia, è entrata nei cuori di molti, sia grazie il gioco originale che il recente remake.

9 – Alyx Vance (Half-Life)

Il rilascio di Half-Life Alyx ha reso felici molteplici persone, spingendo tanti ad approcciarsi alla realtà virtuale per vivere nuovamente un’avventura a tema Half-Life. Alix ottiene quindi la nona posizione dopo il grande successo del recente gioco di Valve. Il 41% dei giocatori l’ha inserita nella propria lista.

8 – Cortana (Halo)

Chi non vorrebbe una IA amica al proprio fianco, pronta ad aiutare nel momento del bisogno? Cortana è per certo uno dei personaggi femminili più amati dal pubblico. Tornerà anche lei all’interno di Halo Infinite? Il 45% dei giocatori l’ha inserita nella propria lista e di certo ci spera.

7 – Elizabeth (BioShock Infinite)

BioShock è una saga che ha segnato l’industria e il cuore di molti videogiocatori. Nel suo terzo capitolo, Infinite, appare anche uno dei personaggi femminili più riusci degli ultimi anni. Elizabeth ha quindi facilmente scalato la top 10 di OnBuy.com. Il 48% dei giocatori l’ha inserita nella propria lista.

6 – Clementine (The Walking Dead)

Veder crescere un personaggio non è affatto comune nel mondo dei videogame. Clementina è passata da essere una bambina da proteggere, a una guerriera senza pietà, che infine cerca la redenzione crescendo un bambino. La ragazza si avvicina per poco alla quinta posizione nella top 10 dei personaggi femminili più amati dai giocatori. Il 49% dei giocatori l’ha inserita nella propria lista.

5 – Peach (Super Mario Bros.)

Quanto si parla di personaggi femminili non è possibile dimenticare una delle principesse più amate dal pubblico. Peach negli anni è divenuta non solo una donzella da salvare, ma un personaggio attivo di molte avventure. Il 53% dei giocatori l’ha inserita nella propria lista.

4 – Ellie (The Last of Us)

Ellie, complice anche l’attesissimo The Last of Us Parte II, ha quasi ottenuto un posto sul podio. La ragazza ha colpito tutti fin dal primo capitolo della saga, ma ha stregato i fan nel seguito, divenendo la protagonista di un’avventura brutale mozzafiato. Il 57% dei giocatori l’ha inserita nella propria lista.

3 – Zelda (The Legend of Zelda)

Parlando di principesse, ha ottenere la corona è Zelda. L’amata di Link tornerà (speriamo presto) nel seguito di Breath of the Wild, ma è apparsa in talmente tante versioni che ogni giocare ha la propria preferita. Il 63% dei giocatori l’ha inserita nella propria lista.

2 – Lara Croft (Tomb Raider)

Lara Croft è uno dei personaggi più iconici di tutti i tempi, questo non è in dubbio. L’esploratrice e archeologa è apparsa in molteplici versioni e in molteplici generi nel corso degli anni, tornando poi grazie a Square Enix con una nuova trilogia. Il 66% dei giocatori l’ha inserita nella propria lista.

1 – Ciri (The Witcher)

Cirilla Fiona Elen Riannon non è nata con un videogioco, ma è divenuta il personaggio più amato dai giocatori in questa classifica di OnBuy. La ragazza ha un grande ruolo all’interno di The Witcher 3 Wild Hunt, ma è nota anche agli spettatori della serie di Netflix. Ciri ha ottenuto il consenso del 72% dei giocatori!

Diteci, quali sono i vostri personaggi femminili preferiti? Qual è la vostra top 10 personale?