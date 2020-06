Total Annihilation, Gratis il leggendario RTS su GOG: ecco il link!

Su GOG sono iniziati finalmente i tanto attesi saldi estivi. Per l’occasione lo store ha messo in regalo un capolavoro senza tempo, Total Annihilation. Si tratta di un videogioco in strategia in tempo reale ideato dal leggendario Chris Taylor, sviluppatore del seguito spirituale Supreme Commander.

Se non avete mai giocato al titolo è arrivato il momento di recuperare un pezzo di storia in maniera completamente gratuita, per tutti gli altri è un tuffo nel passato; nostalgia vera che siamo sicuri riuscirà, ancora una volta, a occupare diverse ore del vostro tempo. Potete scaricare il gioco in maniera gratuita attraverso questo link. Potete trovare il link “Get if Free” poco più in basso, una volta fatto verrà aggiunto subito all’account. Semplice no?. Vi ricordiamo che dovrete riscattarlo entro le prossime 48 ore, finito questo tempo tornerà a pagamento.

In Total Annihilation dovrete annientare le forze nemiche con le vostre armate robotiche e con armi incredibilmente potenti. Si tratta di un titolo strategico accessibile per tutti, ma anche soddisfacente dal punto di vista della difficoltà.

Vi ricordiamo, inoltre, che i saldi di GOG offrono diverse cose interessanti, da giochi “moderni” decisamente scontati a vecchie glorie completamente DRM-FREE come Blade Runner, Diablo, Warcraft II e tantissimi altri. Insomma, GOG si dimostra ancora una volta uno store eccezionale dal punto di vista dei titoli presenti. Ora, non manca che Steam ad aprire i tanto agognati saldi estivi.

Cosa ne pensate dei saldi estivi di GOG? Siete contenti di questo stupendo regalo? Fateci sapere le vostre avventure su Total Annihilation, capolavoro anni 90 – 1997 – che siamo sicuri che molti avranno giocato nella cameretta, magari insieme ad altri amici. Se preferite qualcosa di più moderno, potete provare Supreme Commander, in particolar modo il primo: praticamente una vera e propria rivisitazione di Total Annihilation, uscito nel 2007. Non resta che augurarvi buon divertimenti e buone battaglie virtuali, sarà come tornare su Windows 95.