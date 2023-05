La saga di Total War ha praticamente affrontato qualsiasi cosa, dalle guerre di Roma al feudalesimo fino all’impero cinese, gli shogun del Giappone e persino le battaglie di Warhammer. In effetti possiamo dire che mancava un titolo ambientato nell’epoca egizia e finalmente è arrivato. Creative Assembly e Sega hanno annunciato Total War: PHARAOH, il nuovo strategico in arrivo a ottobre 2023 su PC. Di seguito trovare il bellissimo trailer in computer grafica:

Il gioco sarà venduto in tre versioni differenti che trovate più avanti.

Di seguito, invece, i dettagli sul gioco dal comunicato e dalla descrizione ufficiale presente su Steam (dove è già possibile prenotare il gioco):

“Scopri l’antico Egitto nell’epoca della sua massima potenza in Total War: PHARAOH, il nuovo capitolo della pluripremiata serie di videogiochi strategici, e affronta i drammatici eventi che ne minacciano la distruzione. Sperimenta battaglie dinamiche in tempo reale e un’incredibile gestione dell’impero a turni: sarai in grado di avere la meglio sui tuoi avversari, diventando l’ultimo grande faraone d’Egitto, e di resistere al crollo di una civiltà iconica?

L’epoca del grande faraone Merneptah è a un passo dalla fine, e il popolo d’Egitto attende disperato l’arrivo di un nuovo leader. I contendenti al trono sono numerosi, ma la strada per fregiarsi del titolo di faraone è irta di pericoli. Rivivi una meravigliosa riproduzione del declino dell’età del bronzo mentre affronti disordini sociali e disastri naturali e combatti per proteggere il tuo popolo da orde di invasori.

Gli eserciti nemici non sono l’unica minaccia sul campo di battaglia. Guida i tuoi soldati attraverso eventi atmosferici violenti e improvvisi, come pioggia torrenziale e tempeste di sabbia, e ammira la loro capacità di influenzare il terreno e di rovesciare le sorti delle battaglie. Anche il fuoco è un periodo ben reale, che può incendiare i campi di battaglia e diffondersi fino alle foreste, per poi arrivare a intaccare le fondamenta degli insediamenti nemici.

Dimostra di avere il diritto di diventare faraone o Grande re degli Ittiti ed espandi il tuo fiorente impero su una mappa della campagna che include importanti centri culturali come l’Egitto, la Cananea e l’Anatolia. Scegli tra una rosa di otto leader di fazione, apprendi i loro stili di gioco unici e prendi il comando di varie unità. Che tu scelga di imboccare la strada della diplomazia nelle corti, della guerra tanto onorevole quanto risoluta, o ancora della distruzione caotica nei panni di un signore della guerra, il tuo nome entrerà negli annali della storia.

Scopri una riproduzione viva e ricca di dettagli dell’antico Egitto nell’epoca del suo massimo splendore mentre avanzi nel percorso per diventare faraone. Dalle sponde fertili del Nilo agli aridi deserti ventosi della penisola del Sinai e alle vette montane dell’Anatolia antica, questa spettacolare interpretazione storica di paesaggi antichi ti farà rivivere magistralmente la bellezza e brutalità dell’era più tumultuosa dell’Egitto.

Ogni campagna è unica grazie alla nuovissima funzione di Personalizzazione campagna. Determina il tuo stile di gioco con una gamma ampliata di opzioni di personalizzazione della campagna, come posizioni iniziali casuali per tutte le fazioni, impostazioni dettagliate per le risorse, la possibilità di influenzare le catastrofi naturali e molto altro ancora. Esplora le varie opzioni e aumenta il grado di sfida privandoti di determinati vantaggi, oppure trasformati in una potenza inattaccabile per arrivare alla vittoria senza difficoltà.”