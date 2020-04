Totally Reliable Delivery Service: Disponibile Gratuitamente sull’Epic Games Store

In questo momento in cui viviamo tutti in quarantena con un distanziamento sociale che ci fa vivere lontani gli uni dagli altri. Un nuovo gioco multiplayer pubblicato da TinyBuild Games sembra fornire proprio un ravvicinamento virtuale tra le persone. Totally Reliable Delivery Service rilasciato oggi su PS4, Xbox One, Switch, PC e dispositivi mobili e si può ottenere gratuitamente fino all’8 aprile presso Epic Games Store.

Sviluppato da We’re Five Games, Totally Reliable Delivery Service fa arrivare te e tre amici, il locale o online, su un’isola. Il proprio compito è quello di effettuare il trasporto di pacchi, sfruttando ogni mezzo necessario per poter completare la propria consegna. Per il gioco è stata utilizzata una grafica da cartone animato e un motore fisico ragdoll (bambola di pezza), una tecnologia utilizzata nei videogiochi che dovrebbe impedire ai personaggi di compiere movimenti innaturali.

Le caratteristiche del gioco insieme alla grafica fanno si però che il gioco non si prenda troppo sul serio, le missioni di consegna all’interno del gioco possono infatti essere trascurate per poter giocare con tutti i “giocattoli” interattivi e gli altri oggetti sparsi per tutta l’isola. Il gioco presenta una moltitudine di oggetti e veicoli, tra questi troviamo carrelli da golf, aerei, elicotteri e barche completamente controllabili. Preparatevi però ad una serie di incidenti dove vedrete i vostri veicoli volare a diversi piedi d’altezza.

Assicuratevi di ordinare Totally Reliable Delivery Service gratis su Epic Games Store prima che il suo prezzo torni a 14,99€ l’8 aprile. Ricordiamo anche che questo non è l’unico gioco ad essere disponibile gratuitamente sull’Epic Games Store in questo momento possiamo infatti trovare anche World War Z, Drawful 2, Figment e Tormentor e Punisher che saranno disponibili fino alle 17:00 del 2 Aprile sullo Store, a partire da domani troveremo infatti disponibili Gone Home e Hob fino al 9 Aprile.