Quando ho sentito parlare per la prima volta di Tower of Fantasy, non sapevo esattamente cosa aspettarmi. D’altronde, e non lo nascondo, è un genere completamente lontano dai miei preferiti ma riconosco che, da qualche anno a questa parte, il fenomeno di Genshin Impact non abbia fatto altro che portare con sé nuove produzioni simili. Tower of Fantasy, portato da Tencent in Occidente, è in realtà sviluppato da Hotta Studio con il supporto di Level Infinite, due studi che hanno creato quello che in tanti hanno definito il reale sfidante al trono dei gacha games. E se ne esiste uno, immagino sia molto simile a quello di House of the Dragon, o così mi auguro.

Per chi li sentisse per la prima volta, si chiamano gacha games, cioè un sistema di gioco simile a loot casuali ottenibili durante lo svolgimento o il completamento di una missione qualunque durante l’esperienza di gioco. E Tower of Fantasy, in tal senso, propone una trama principale che è stata apprezzata dai giocatori quanto dalla critica stessa, che però non ha nulla a che vedere con Genshin Impact, sebbene ne ricordi le meccaniche.

A riguardo, quando il videogioco cinese giunse sul mercato, in tanti lo criticarono proprio per via delle sue meccaniche. Se da una parte ricordava videogiochi come NieR: Automata, dall’altra il suo open world poteva indurre i giocatori a rammentare Zelda: Breath of the Wild. Di sicuro, erano entrambi due paragoni estremamente esagerati, specie per una produzione che, al contrario di tante altre, in un modo o nell’altro sapeva divertire. Al netto degli acquisti in game, ormai normalissimi nei videogiochi (e nessuno si è mai in realtà lamentato di Call of Duty o Red Dead Redemption Online), Genshin Impact ancora sa il fatto suo, ed è uno dei videogiochi più giocati su PlayStation ma, soprattutto, anche su PC.

Nella giornata di oggi, tuttavia, Tower of Fantasy si ingigantisce con un nuovo aggiornamento contenente la sua prima espansione, denominata VERA, un nome particolare per un contenuto aggiuntivo che ha comunque tanto da dire su di sé. Ma oosa c’è da sapere su di esso, tuttavia? Intanto che è gratuito, e che si sblocca da oggi, dando in questo modo la possibilità a tanti giocatori di godere di un’esperienza unica, capace sia di offrire ore di divertimento che una storia tutto sommato interessante. Se non altro, era inevitabile, poiché i Gacha games sopravvivono soprattutto grazie al continuo supporto da parte dei loro sviluppatori. Ma procediamo con ordine.

Tower of Fantasy si espande: VERA è un deserto di sogni speranze

Ma in realtà, come si nota dal nome, non è solo questo. Perché VERA è ambientato nel deserto del Gobby, collocato nel bel mezzo della mappa di gioco di Tower of Fantasy, ricoprendo una gran parte di essa, ovviamente senza estendersi da una parte all’altra. La trama al suo interno, che preferisco però non rivelare per non farvi spoiler, mi ha condotto in luoghi tropicali. Mentre mi immergevo al suo interno, vedevo infatti il deserto farsi sempre più grande e immenso, come se non avesse più fine. Oltre dunque ad offrire un contesto interessante, VERA è un’espansione che aggiunge persino dei boss ulteriori, alcuni dei quali realmente complessi da affrontare se non si presta la dovuta attenzione.

Nonostante fossi partito con il livello uno, il più basso, nel server me la sono comunque cavata, ma è stata molto dura. Le ricompense, tuttavia, mi hanno spinto ad avanzare oltre, giungendo così in luoghi ancora più caldi e temperati, che mi hanno spinto in tal senso ad affrontare ulteriori viaggi, anche se in più di un’occasione ho incontrato delle spietate tempeste di sabbia. Tuttavia, non mi sono fermato di fronte a nulla, nonostante la fatica del viaggio e, mentre esploravo le meraviglie di questo mondo costruito con tanta passione, riconoscevo più da vicino le qualità ottima di un Gacha games che, a differenza di molti altri, cerca comunque di intrattenere il giocatore in modo unico.

Abbandonando i luoghi più ameni e serafici, protetti da foreste e montagne che ospitano creature di ogni sorta, giungere nel deserto è stato come riscaldarsi e interfacciarsi con un nuovo specchio di questo mondo, che ha molto altro da offrire. In tal senso, un’altra grande aggiunta dell’espansione VERA è Mirroria, una città fluttuante ovviamente visitabile in cui ho avuto modo di incontrare tanti altri giocatori con cui svolgere missioni, incarichi speciali e casuali, e così via, salendo addirittura a bordo di una metropolitana che mi ha portato in giro per la città. Oltre a essere stato piacevole e divertente, mi ha permesso soprattutto di capire al meglio cosa cela questo mondo interessante e ormai sempre più curato, che non può fare altro che ingigantirsi nell’immediato futuro.

Un’attività collaterale, oltremodo divertente e interessante, è la Glachon Machine, un mezzo che mi permesso di ricevere tante ricompense gratuite, che ho poi utilizzato per impreziosire il look del mio personaggio, che risponde al nome di “Adalberto”. Esatto, sì, proprio il personaggio di cui ho tessuto le avventure nel provato di Inkulinati qualche settimana fa. Le novità non sono finite qui, perché l’espansione VERA ci fa conoscere altre protagoniste, e una di esse è Ruby, una timida ragazzina davvero molto simpatica e con tante qualità. Durante la presentazione di qualche settimana fa, inoltre, abbiamo anche avuto modo di conoscere nuovi personaggi. Inoltre, sono state migliorare le interfacce di creazione del personaggio e di gioco. I combattimenti, che ormai rimangono il reale punto focale dell’esperienza di gioco, risultano come sempre divertenti e appaganti.

Parlando celermente del Greyspace, sia chiaro, le entità che affronterete al suo interno rilasceranno ovviamente il doppio del bottino, che potrete spendere come preferirete. Non costa niente, d’altronde, desiderare qualche aggiunta in più al proprio look o all’armamentario. In Tower of Fantasy, specialmente in questa nuova espansione, la possibilità di accrescere e diventare più potente è alla base stessa della struttura ludica. Per chi non lo conoscesse, è infatti un videogioco che necessita di molte ore di gioco e di tanta dimestichezza prima di essere compreso e assorbito pienamente. Di sicuro, non potevamo aspettarci di meglio da questo primo contatto con il contenuto aggiuntivo.

Un viaggio che attende soltanto voi

Con questa espansione, che arriva sicuramente in un momento saturo di proposte nel panorama videoludico, Tower of Fantasy potrebbe in effetti essere un’alternativa giusta per i giocatori che stanno cercando un’esperienza capace di farli uscire fuori dall’ordinario.

VERA, che espande Tower of Fantasy e lo migliora, è l’espansione di cui tutti – specie gli appassionati e chi sta vivendo l’esperienza ormai da diverso tempo – avevano bisogno. Un deserto da esplorare, un mondo che si espande, un nuovo personaggio da conoscere, ulteriori veicoli da guidare e tante storie da scrivere. Serve altro? Inoltre, per chi non lo sapesse, Tower of Fantasy è da oggi scaricabile su Steam anche con il nuovo contenuto aggiuntivo.