Tower of Time è il gioco gratis di GOG, ma per poco

Il Natale è ormai terminato ma i videogiocatori hanno ancora alcuni regali da scartare. Ora, è il turno di GOG che mette a disposizione in formato completamente gratuito Tower of Time, un gioco di ruolo di certo non famoso ma interessante.

Il gioco viene descritto dagli sviluppatori con le seguenti parole, in traduzione: “Tower of Time è un’incredibile avventura che propone più di cinquanta ore di gioco, con livelli realizzati a mano e una storia profonda raccontata tramite varie cinematiche. Portando il genere dei classici giochi di ruolo al livello successivo, Tower of Time include uno sviluppo flessibile dei personaggi, centinaia di pezzi di equipaggiamento e un complesso sistema di combattimento in tempo reale con una forte vena tattica.”

Vediamo i requisiti di sistema minimi:

Sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10 (64 bit)

Processore: Intel Core i3

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660

DirectX: Versione 11

Memoria: 12 GB di spazio disponibile

E quelli consigliati:

Sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10 (64 bit)

Processore: Intel i5 series

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 770

DirectX: Versione 11

Memoria: 12 GB di spazio disponibile

Tower of Time sarà disponibile per 48 ore, quindi vi conviene reclamare subito il gioco, per non rischiare di perderlo. Per farlo, vi basta raggiungere la pagina ufficiale GOG a questo indirizzo.