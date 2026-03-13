Nel panorama dell'horror e dell'action gaming giapponese, pochi nomi evocano lo stesso rispetto di Keiichiro Toyama, il visionario creatore di Silent Hill, della serie Siren e di Gravity Rush. Dopo aver fondato Bokeh Game Studio nel 2020 a seguito della sua uscita da Sony, Toyama ha portato il team al debutto con Slitterhead nel novembre 2024, un titolo action apprezzato per l'originalità concettuale ma criticato da più parti per una certa ruvidità tecnica e mancanza di rifinitura complessiva. Ora, con quella prima esperienza archiviata come banco di prova fondamentale, lo studio annuncia ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo progetto di ampia portata, aprendo contestualmente le porte a nuovi sviluppatori.

Toyama ha pubblicato una lettera aperta sul portale di recruiting giapponese HRMOS, rivolgendosi direttamente ai professionisti del settore con un appello tanto personale quanto programmatico. Nel testo, il CEO di Bokeh Game Studio descrive Slitterhead non come un punto d'arrivo, ma come il momento in cui lo studio ha finalmente raggiunto la linea di partenza: «Affrontando quella domanda e plasmandola in un'opera unica, sentiamo finalmente di aver raggiunto il via», scrive Toyama, riferendosi alla sfida esistenziale di dimostrare che il team poteva effettivamente realizzare un gioco partendo da zero.

Il nucleo filosofico di Bokeh Game Studio, come emerge chiaramente dalla lettera, ruota attorno a un imperativo creativo ben preciso: l'originalità assoluta. Non si tratta di cercare la stranezza fine a se stessa, ma di non smettere mai di interrogarsi sul perché si stia realizzando una determinata opera e perché proprio quel team debba farlo. Una postura creativa che ricorda, per certi versi, l'approccio di studi come Fumito Ueda's gen DESIGN o Hidetaka Miyazaki ai tempi dei primi FromSoftware, dove l'identità autoriale precede qualsiasi logica di mercato.

«Non creeremo qualcosa che chiunque altro potrebbe fare» — Keiichiro Toyama, CEO di Bokeh Game Studio

Toyama è stato esplicito riguardo allo stato attuale del progetto: siamo in una fase embrionale, dove la maggior parte delle idee generate verrà inevitabilmente scartata durante il processo di sviluppo. Eppure, il CEO presenta questo aspetto non come un avvertimento scoraggiante, ma come un'opportunità rara per i talenti che si uniranno al team. Lavorare sul nucleo creativo di un'opera fin dai suoi primissimi giorni, dove ogni scelta e ogni confronto plasmano direttamente la forma finale del gioco, è un'esperienza che pochi sviluppatori hanno la possibilità di vivere.

Sul fronte delle specifiche progettuali, Toyama ha già escluso pubblicamente che si tratti di un sequel di Slitterhead. Il game director aveva spiegato di non ritenere ancora maturo il momento per tornare su quell'universo narrativo, pur non escludendo del tutto un ritorno futuro al franchise. I piani iniziali di Bokeh di sviluppare più titoli di dimensioni ridotte in parallelo sono stati accantonati: l'intero studio è ora concentrato su questo unico progetto di grande scala.

Vale la pena segnalare anche una mossa silenziosa avvenuta sul fronte della distribuzione digitale: a dicembre 2025 la pagina Steam di Slitterhead ha cambiato il publisher indicato, passando da Bokeh Game Studio a Spike Chunsoft. Le motivazioni di questo cambio non sono state ancora chiarite ufficialmente, ma potrebbe trattarsi di un accordo distributivo che potrebbe avere implicazioni anche per il prossimo progetto dello studio.