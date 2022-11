Dal Canada arrivano voci positive per tutti gli amanti di Deus Ex e non solo. Come riportato da Jason Schreier, infatti, lo studio di sviluppo canadese Eidos Montreal, di recente acquisito da Embracer Group, sarebbe al lavoro su più progetti, completamente diversi tra di loro ma con un possibile filo conduttore comune: l’elemento ruolistico. Proviamo a fare chiarezza e vedere cosa c’è di vero e cosa invece no.

Partiamo dal grande elefante nella stanza: un nuovo Deus Ex. Secondo Jason Schreier, giornalista di Bloomberg molto vicino al mondo dei videogiochi, il team di sviluppo sarebbe proprio al lavoro su un nuovo gioco della serie creata da Warren Spector. Nel corso degli anni si è sempre parlato di un eventuale ritorno del franchise, ma con l’indiscrezione di Schreier siamo sicuramente molto più vicini a vederlo per davvero. Il giornalista di Bloomberg ha però specificato che il progetto sarebbe nelle primissime fasi di sviluppo, dunque non ci sarebbero novità in vista a breve.

Eidos Montreal però non sarebbe ferma. Sempre secondo quanto riportato da Schreier, infatti, lo studio di sviluppo canadese sarebbe al lavoro su un nuovo gioco, completamente inedito. In aggiunta, parte dello staff starebbe assistendo Playground Games nella lavorazione del nuovo Fable, aprendo così alla seconda collaborazione del gruppo Embracer con Microsoft, visto che Crystal Dynamics è al lavoro con The Initiative per il reboot di Perfect Dark.

Eidos Montreal, which remains intact, canceled the Stranger Things-inspired "kids on bikes" game that was rumored recently. They're now working on:

1) A new IP (recently rescoped)

2) A new Deus Ex (very very early)

3) co-dev partnerships with Xbox including Fable — Jason Schreier (@jasonschreier) November 1, 2022

Pur essendo informazioni divulgate da una persona molto vicina all’ambiente dei videogiochi, non è detto che esse siano confermate. Il nostro consiglio è dunque quello di attendere eventuali comunicazioni ufficiali, ma una cosa è certa: Eidos Montreal sembra pronta a un ritorno decisamente importante nel mondo dei videogiochi e se lo farà con Deus Ex, allora sarà sicuramente un comeback con i fiocchi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.