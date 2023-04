I cheater, si sa, sono una delle problematiche più diffuse su PC. A causa di servizi anti-cheat mediocri e utenti poco corretti, i videogiochi online su computer stanno diventando sempre più tossici e impraticabili.

Tuttavia, dopo aver visionato con cura uno studio condotto da Sara Marazza di Time2play.com, abbiamo un’idea un po’ diversa di questi “bari” e siamo certi che rimarrete sorpresi da certi risultati.

Su un campione di 1000 italiani che giocano online, il 70,3% ritiene accettabile barare, in particolar modo su Grand Theft Auto V e su PC. Ma c’è anche chi bara in single player e qua la statistica è pari al 93,3%. Su PC si bara di più (l’86,6%), su PlayStation (7,4%), Nintendo Switch (4,6%) e Xbox (1,3%) la statisticamente è nettamente più bassa, anche per l’impossibilità di sfruttare programmi dedicati.

Ma quali sono i cheat più usati? Al primo posto troviamo gli aimbots, che consentono di mirare autonomamente al bersaglio, ma non mancano boosting, booting, ghosting e tanti altri. Di seguito la classifica completa:

Aimbots e Triggerbots – 43,3%

– 43,3% Auto-leveling – 32%

– 32% Boosting – 26,4%

– 26,4% Artificial Lag – 24,4%

– 24,4% Botting – 24%

– 24% Ghosting – 20,3%

– 20,3% AI Computer Vision – 15,3%

– 15,3% Griefing – 11,8%

– 11,8% Insiding – 3,6%

– 3,6% Twinking – 2,6%

Ma perché si bara? Spesso viene fatto per l’impossibilità di pagare e quindi sfruttando metodi per salire di livello velocemente, oppure eliminare più facilmente l’avversario o per superare delle frustrazioni. La cosa incredibile è che lo studio ha rivelato che ben il 17,6% dei 1000 utenti coinvolti bara per divertimento, ma ci auguriamo che sia solo per i titoli single player.

Di seguito i giochi in qui si bara di più:

GTA – 17%

– 17% Call of Duty – 16,4%

– 16,4% The Sims – 16,1%

– 16,1% Fortnite – 11,9%

– 11,9% Minecraft – 7,8%

– 7,8% FIFA – 4,3%

– 4,3% Apex Legends – 3,8%

– 3,8% Among Us – 3,2%

– 3,2% Animal Crossing – 2,6%

– 2,6% Age of Empires II – 1,8%

– 1,8% Battlefield – 1,5%

Secondo Time2play.com, il campione, prelevato ad aprile 2023, è di 1000 italiani, di cui il 51,5% di sesso maschile, il 45,9% di sesso femminile e il 2,6% non-binary. L’età media è di 30 anni. Se volete visionario lo studio completo, vi consigliamo di visitare l’articolo di riferimento.