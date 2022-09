I treni, almeno per noi, sono da sempre un mezzo di trasporto emblematico, capace di superare la prova del tempo, rinnovandosi e rimanendo presente nell’immaginario collettivo di ogni generazione. Se ci pensate un attimo, dai treni del Far West, passando per l’Orient Express, per il lussuoso JR East Luxury Cruise Train, fino ad arrivare al futuristico Hyperloop (progetto partorito dalla mente di Elon Musk), i treni sono sempre stati li come a rappresentare una tradizione in continua evoluzione.

I treni, però, sono da sempre anche un pallino per alcuni cultori del modellismo, facenti parte di una nicchia ben più grossa di quello che potete immaginare, intenta ad apprezzare l’evoluzione meccanica, e tecnologica, delle carrozze storicamente più importanti e a collezionarne le riproduzioni più dettagliate.

Con una storia che comincia nel 1804, per arrivare fino ai giorni nostri, e un potenziale pubblico di amatori che altro non aspettano che poter entrare, seppur virtualmente, sulle carrozze che hanno fatto la storia del treno, non sorprende che i simulatori di treni abbiano avuto un costante successo dal 1996 a oggi, riuscendo a crearsi un proprio pubblico che, seppur di nicchia, resta fedele a questa peculiare tipologia di esperienze.

Train Life: A Railway Simulator offre una di quelle esperienze, permettendo a chiunque sia appassionato di treni di poter gestire un’attività di trasporti ferroviari così come di condurre, virtualmente, le carrozze dei treni che la compongono. L’esperienza generale è ben lontana dalle dinamiche maggiormente arcade offerte dalla serie Densha De Go ma l’ultima produzione di Simteract riesce comunque a soddisfare gli amanti delle locomotive, grazie alla sua volontà nel voler rappresentare il Microsoft Flight Simulator dei treni.

Essere un macchinista nel 2022

Differentemente da altri prodotti analoghi, Train Life: A Railway Simulator non vuole essere una simulazione storica, concentrandosi principalmente sulle tratte presenti nei giorni nostri nell’Europa Continentale e nel Regno Unito. Indubbiamente il successo del titolo potrà determinarne una futura espansione dei contenuti ma al momento, supponiamo per potersi concentrare maggiormente sulla realizzazione degli interni e degli aspetti simulativi della guida di un treno, Simteract ha preferito non esagerare con i contenuti.

Gli sviluppatori, però, non hanno potuto ignorare una treno storico come l’Orient Express, motivo per il quale in Train Life: A Railway Simulator, è presente la possibilità di condurre la celebre locomotiva Chapelon Pacific 231, nella storica tratta Parigi-Vienna. Si tratta di un semplice divertissement pensato per appagare gli appassionati ma risulta ben confezionato e apre interessanti scenari alle future espansioni che potrebbero essere realizzate per Train Life: A Railway Simulator.

Ora che è più chiaro quali tipologie di locomotive si andranno a condurre, è giunto il momento di analizzare come si comporta l’aspetto simulativo di Train Life: A Railway Simulator. In parole molto semplici potremmo dirvi che: guidare un treno è un “casino pazzesco!”

Apparentemente i treni sono mezzi facili da governare, in teoria basterebbe accelerare, e frenare, nei momenti giusti e via che ci si diverte a fare choof choof rimirando gli splendidi panorami realizzati da Simteract. La realtà dei fatti, però, è ben diversa e non appena messo piede all’interno di una locomotiva ci si trova davanti a: acceleratore, freni, pulsanti di varia natura, controllo del fischio (si… il choof choof per i più tecnici fra voi), radio di bordo, controllo degli scambi, aria condizionata… insomma, in pochi istanti sembrerà di essere finiti nella controparte terrestre di Flight Simulator.

Fortunatamente un tutorial davvero ben realizzato è pronto ad aiutare chiunque sia poco affine a tutti quei controlli, permettendo, in un tempo ragionevolmente ridotto, di poter condurre la propria locomotiva in tutta tranquillità. Ovviamente, se si sceglierà di intraprendere una carriera da macchinista, ci saranno degli esami da superare ma abbiamo apprezzato la possibilità di ridurre al minimo la difficoltà della simulazione permettendo a chiunque di scegliere la locomotiva dei propri sogni e godersi i panorami con maggior serenità.

Un altro aspetto molto interessante, presente in Train Life: A Railway Simulator, è una curva della difficoltà morbida, che di treno in treno propone nuovi controlli e maggiori accorgimenti da tenere in considerazione per poterlo condurre a destinazione in maniera impeccabile. Proprio in virtù della mole di controlli presenti in alcune locomotive, per quanto sia possibile utilizzare un controller (ottimo per gestire la curva dell’accelerazione tramite i trigger), l’uso della tastiera si rivela più che consigliato o, in alternativa, uno dei controller specifici pensati per questo tipo di esperienza.

Quando i treni arrivano in orario

Se condurre le locomotive può rivelarsi “puro godimento”, oltre all’unico motivo per acquistare Train Life per alcuni, vi possiamo assicurare che la parte gestionale della produzione di Simteract si è rivelata solida sotto molteplici aspetti. Analogamente a quanto visto nella simulazione di guida, anche in questa parte si può affrontare un tutorial, camuffato da prologo, che permette di apprendere i fondamenti della gestione di una linea ferroviaria.

Tutto inizierà con il far arrivare in orario i treni, la base per una linea ferroviaria che si rispetti. Non importa se si tratta di merci o passeggeri, i treni dovranno arrivare puntuali e, vi assicuriamo, che non appena cominceranno a esserci numerosi scambi, svariate fermate o, semplicemente, una tratta eccessivamente lunga, inizierete ad accumulare ritardi e a pensarci due volte prima di insultare Trenitalia la prossima volta.

Le dinamiche gestionali, ovviamente, si espanderanno gradualmente con la possibilità di siglare contratti, espandere le tratte in cui i treni si sposteranno, migliorare/aumentare i treni in nostro possesso e assumere nuovo personale che si occuperà di gestire tutti questi aspetti. L’obiettivo rimarrà sempre il medesimo, ovvero raggiungere le destinazioni per tempo senza far deragliare il treno, ma i molteplici aspetti che verranno introdotti gradualmente da Train Life riescono a rendere meno ridondante questa, apparentemente, semplice operazione.

Train Life è una gioia per gli occhi?

La scarsa interattività con gli ambienti presente nelle produzioni simulative di questo genere le ha sempre rese degli ottimi “specchietti per le allodole”, ovvero dei prodotti graficamente impressionanti in grado di ammaliare il giocatore con delle visioni d’insieme impensabili in altre prodotti maggiormente interattivi.

Train Life sotto questo aspetto non delude, offrendo dei paesaggi incredibilmente dettagliati e adornati da uno splendido ciclo giorno/notte e da un meteo dinamico ben implementato. L’alta velocità delle locomotive, però, viene sfruttata per ingannare gli occhi del giocatore, non facendogli notare tutta una serie di texture meno convincenti e di dettagli decisamente fuori posto che, a uno sguardo attento, mostrano che Simteract ha ancora molto lavoro da fare prima di poter competere con alcuni fra i mostri sacri della simulazione.

Passato “l’effetto wow”, che sopraggiunge durante le prime tratte compiute con Train Life, si iniziano a notare delle texture molto basilari e un’effettistica decisamente grezza. Non fraintendeteci, il colpo d’occhio generale sarà sempre di ottimo livello ma, a differenza di altre produzioni del genere, Train Life non fa mai gridare al miracolo sul versante grafico.

Per quanto riguarda il comparto audio, Train Life presenta tutti i testi localizzati in Italiano, mantenendo il doppiaggio nella lingua di Albione nelle poche cutscene atte ad abbellire l’esperienza generale. Il campionamento dei suoni delle varie locomotive, invece, presenta una cura al limite del maniacale e farà sicuramente la gioia di tutti gli amanti dei treni che daranno fiducia alla nuova produzione di Simteract.

Per quanto riguarda, infine, bug, glitch e sbavature nelle performance, Train Life presenta le stesse problematiche di ogni simulatore: pop-up costanti e texture che caricano più lentamente durante gli spostamenti ad alta velocità. Niente di trascendentale, considerando che l’esperienza di guida non ne risentirà mai, ma è giusto farlo notare.