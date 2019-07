Travis Strikes Again: No More Heroes, svelata la data di lancio giapponese su PC e PS4

Travis Strikes Again: No More Heroes su PC e PlayStation 4 ha finalmente una data di lancio, sebbene momentaneamente solo giapponese.

Dopo essere stato rilasciato inizialmente solo su Nintendo Switch, Travis Strikes Again: No More Heroes è finalmente in arrivo anche su PC e PlayStation 4. Dopo diversi mesi dal lancio, l’ultima opera di Grasshopper Manufacture e Suda51 è infatti pronta ad approdare anche su altre piattaforme ed è stata finalmente svelata la data di lancio del titolo, almeno per quanto riguarda il territorio giapponese.

Travis Strikes Again: No More Heroes sbarcherà infatti in Giappone su PlayStation 4 e PC il prossimo 17 Ottobre 2019, ossia tra poco meno di tre mesi. Purtroppo non si sa ancora con esattezza quando il titolo arriverà anche in Italia, ma siamo sicuri che la data di lancio non sarà troppo differente.

Travis Strikes Again: No More Heroes arriverà inoltre sulle nuove piattaforme in una versione completamente nuova, conosciuta come Complete Edition e contenente i DLC Black Dandelion e Bubblegum Fatale, oltre ad una serie di missioni aggiuntive.

Sebbene presenti un comparto tecnico fin troppo datato, Travis Strikes Again: No More Heroes è alla fine dei conti comunque un ottimo titolo. Così come testimoniato anche dalla nostra recensione, che potete trovare comodatamente qui, l’ultimo eclettico lavoro di Grasshopper Manufacture e Suda51 è “un videogioco che diverte e intrattiene. Ciò che fa piacere è lo stile della saga e di Suda51 che è rimasto inconfondibile e folle esattamente come ce lo ricordavamo. Nonostante la sua natura isometrica e il suo essere così diverso rispetto ai primi due capitoli, il gioco è vario e originale, mischiando elementi Hack & Slash con situazioni platform e puzzle ambientali”

Che ne pensate di questa notizia, sfrutterete l’occasione per recuperare il folle titolo di Suda51 o passerete oltre senza problemi? Raccontateci i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!