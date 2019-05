Travis Strikes Again: No More Heroes in arrivo su PS4 e PC

Grasshopper Manufacture ha recentemente svelato che Travis Strikes Again: No More Heroes arriverà presto su PS4 e PC, via Steam.

Grandi notizie per i numerosi fan del folle Gōichi Suda, meglio conosciuto come Suda51 e celebre per i suoi titoli fuori di testa. Travis Strikes Again: No More Heroes, lo spin-off di una delle saghe più celebri di Suda51, è stato infatti finalmente annunciato per PlayStation 4 e per PC. La versione per personal computer, in particolare, è attualmente prevista per Steam. Niente Epic Games Store quindi, almeno per ora.

L’annuncio è stato dato da Grasshopper Manufacture, software house dietro il titolo, direttamente al MomoCon. Nessuna notizia invece purtroppo per la data di uscita, che resta ancora avvolta nel mistero. Al prossimo E3, a cui manca veramente poco, avremo però molto probabilmente ulteriori notizie. Qualche settimana di attesa e sapremo quindi qualcosa in più.

Fino ad oggi Travis Strikes Again: No More Heroes era rimasto un’esclusiva Nintendo Switch ma, grazie all’annuncio di Grasshopper Manufacture, il folle titolo uscirà presto anche su altre piattaforme. Travis Strikes Again non è però attualmente previsto per Xbox One, lasciando la console Microsoft come unica orfana dell’opera di Suda 51. Che la prossima kermesse di Los Angeles porti interessanti novità anche su questo aspetto?

Nonostante un prezzo di lancio forse troppo alto e un comparto tecnico sicuramente datato, Travis Strikes Again: No More Heroes è un ottimo titolo. Come riporta infatti la nostra recensione, che potete trovare qui, l’ultima folle opera di Suda51 è: “un videogioco che diverte e intrattiene. Ciò che fa piacere è lo stile della saga e di Suda51 che è rimasto inconfondibile e folle esattamente come ce lo ricordavamo. Nonostante la sua natura isometrica e il suo essere così diverso rispetto ai primi due capitoli, il gioco è vario e originale, mischiando elementi Hack & Slash con situazioni platform e puzzle ambientali”

Un titolo, insomma, da non sottovalutare assolutamente. Voi che ne pensate?