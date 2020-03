Trials of Mana: disponibile a partire da oggi la demo su PS4 e Nintendo Switch

Sebbene la prova per la versione PC non sia disponibile, la demo gratuita per Trials of Mana è disponibile a partire da oggi sullo store PS4 e Nintendo Switch. Per chi non lo conoscesse, il titolo è il remake della versione uscita per Super Nintendo nel lontano 1995 rilasciata solo in Giappone. Sicuramente per chi conosce il brand, la serie strizza l’occhio più e più volte ai vari Final Fantasy ma soprattutto all’immortale Chrono Trigger ma riesce a discostarsi da questi presentando una storia diversificata in base alla scelta del personaggio.

Proprio oggi Square Enix ha reso quindi disponibile demo per le due piattaforme nipponiche. La demo consente di selezionare uno tra i sei personaggi disponibili e di sperimentare i contenuti della storia intrapresa prima di affrontare il boss “Fullmetal Hugger“. La scelta dei personaggi influenzerà la storia in diversi modi consentendo così una grossa rigiocabilità.

Trials of Mana

La demo di Trials of Mana offre la possibilità di dare una occhiata alla grafica rinnovata ed al sistema di combattimento. Inoltre sarà possibile, una volta terminata la prova, di trasferire i dati di salvataggio una volta acquistato il titolo. Purtroppo la demo non è disponibile su PC ma con molta probabilità verrà resa disponibile in futuro. Ricordiamo infine che il remake del titolo uscito nel 1995 verrà rilasciato a partire dal prossimo 24 aprile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

