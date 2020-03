Trials of Mana: Square Enix ha pubblicato un nuovo gameplay trailer

Trials of Mana è un videogioco di ruolo uscito nel 1995 per Super Nintendo. Pubblicato da Square, al contrario dei suoi predecessori, venne rilasciato solo sul territorio giapponese. Dopo ben più di 20 anni, grazie alla raccolta uscita nel 2017 per Nintendo Switch, abbiamo potuto provare l’introvabile ed imperdibile terzo capitolo di questa vecchia saga amata da tutti gli appassionati del genere. Sicuramente per chi conosce il brand, la serie strizza l’occhio più e più volte ai vari Final Fantasy ma soprattutto all’immortale Chrono Trigger, ma riesce a discostarsi da questi presentando una storia diversificata in base alla scelta del personaggio.

In queste ore Square Enix ha pubblicato un nuovo gameplay trailer in cui ci mostra la scelta del party e la differenza sostanziale nella storia. Ad esempio se sceglieremo tre avventurieri, questi avranno dialoghi e finali completamente diversi. Inoltre il filmato ci presenta i combattimenti che, a conti fatti, risulta essere simile a quello visto anche in Final Fantasy 7 Remake, con schivate, colpi precisi e la possibilità di “rallentare” la lotta per scegliere quale abilità usare. Qui di seguito comunque vi lasciamo il trailer, così da potervelo gustare in totale tranquillità.

Ricordiamo infine che Trials of Mana (conosciuto in nel Sol Levante come Seiken Densetsu 3), verrà rilasciato il prossimo 24 aprile per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre se siete nostalgici e volete tornare indietro di più di 25 anni, ricordiamo che è stata rilasciata la Collection of Mana che comprende i tre storici capitoli usciti tra il 1991 ed il 1995.

Cosa ne pensate di Trials of Mana? Lo acquisterete al lancio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato Square Enix.