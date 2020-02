Trials of Mana: Square Enix pubblica diversi nuovi screenshot del remake

Trials of Mana, il remake di Seiken Densetsu 3 arriverà durante il corso dei prossimi mesi, con Square Enix che in queste ultime ore ha voluto pubblicare diversi nuovi screenshot da condividere con tutti gli appassionati della saga JRPG. Insieme al gruppo di nuove immagini, sono apparsi in rete anche diversi nuovi dettagli sul remake del terzo capitolo mai arrivato in terra europea.

I nuovi screenshot condivisi da Famitsu, mostrano diverse nuove meccaniche, tipo i cambi di costume. Come l’originale, Trials of Mana presenterà un sistema di classi unico che consentirà a ciascun personaggio di scegliere tra due diverse classi. Le immagini si concentrano molto anche a mostrare alcune ambientazioni di gioco, il design dei personaggi, e il sistema di combattimento insieme all’HUD.

Trials of Mana sarà un remake completo e in alta definizione. Il gioco narrerà la storia di sei eroi intenti a combattere contro le forze del male che minacciano l’ormai indebolito mondo di Mana. Il titolo includerà anche battaglie in tempo reale con i giocatori che saranno in grado di alternare tra tre membri del gruppo a piacimento, schivando, usando attacchi speciali e magici.

Vi ricordiamo che Trials of Mana verrà reso disponibile a partire dal prossimo 24 aprile per le piattaforme: PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (via Steam). Cosa ve ne pare delle nuove immagini dedicate al remake di Trials of Mana pubblicate da Square Enix? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.