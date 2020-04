Trials of Mana: Square Enix ha deciso di rimuovere la demo, ecco perché

Trials of Mana è ormai stato rilasciato da diversi giorni e, se non lo avete ancora fatto potete leggere la nostra recensione dettagliata. Sta facendo però discutere nelle ultime ore una curiosa vicenda che ha colpito proprio il terzo capitolo della trilogia dei Mana. Per chi non lo conoscesse, il titolo è il remake della versione uscita per Super Nintendo nel lontano 1995 rilasciata solo in Giappone. Sicuramente per chi conosce il brand, la serie strizza l’occhio più e più volte ai vari Final Fantasy ed infatti anche in questo caso è passato leggermente in secondo piano a causa dell’arrivo del remake del settimo capitolo rilasciato nel 1997 per la prima PlayStation.

Prima dell’uscita ufficiale di Trials of Mana, Square Enix ha deciso di rendere disponibile una demo, cosicché il pubblico potesse valutare il suo acquisto in futuro. In queste ore tale demo è stata rimossa dalla stessa Square perché a quanto detto dall’azienda nipponica alcuni giocatori avevano trovato un bug che gli permetteva di scaricare il gioco completo. Secondo un utente, la questione sembrerebbe girare tutta attorno a Denuvo, questo è quello che ha detto.

Trials of Mana

“Finché i giochi utilizzeranno Denuvo come protezione, gli utenti continueranno a cercare un modo per aggirarlo. Probabilmente la demo non tornerà mai online perché generava una chiave per Denuvo, che è tutto ciò di cui i “pirati” hanno bisogno per giocare con la versione completa del gioco. Square Enix deve semplicemente togliere Denuvo e sarà tutto a posto.” Insomma che si tratti di Denuvo o meno alcuni giocatori sono riusciti a sfruttare questo trucchetto per accaparrarsi il titolo completo. Non è la prima volta che succede effettivamente, ricordiamo ad esempio che la demo di Yakuza 6 nel lontano 2018 fu rimossa per lo stesso motivo anche se in quel caso il Denuvo non era presente ovviamente. Rimane quindi una grosso punto interrogativo che con molta probabilità non scopriremo mai.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Trials of Mana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a tutti i titoli sviluppato da Square Enix.