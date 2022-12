Pubblicato il 4 marzo 2022 su Nintendo Switch e il 13 ottobre dello stesso anno su Steam, Triangle Strategy ha superato qualsiasi aspettativa andando oltre il milione di copie attualmente vendute. A rivelarlo è stata Square Enix stessa, dimostrandosi fiera dei risultati che il suo nuovo progetto sta ottenendo.

Perché una reazione del genere per Triangle Strategy non se l’aspettava quasi nessuno? La risposta a questa domanda risiede nel suo essere un JRPG abbastanza classico, pubblicato pensando soprattutto agli appassionati del genere. I veterani e il grande pubblico in generale, comunque, avevano dimostrato un grande interesse per il videogioco fin dal suo lancio, incrementato, probabilmente, dalla sua successiva pubblicazione su Steam, in versione PC quindi.

Di seguito vi lasciamo la sinossi ufficiale del titolo, rimandandovi a ulteriori approfondimenti, senza spoiler, nella nostra recensione: “Tre grandi potenze sono in guerra tra loro da molto tempo, sul vasto continente di Nortelia. Questa terra porta le cicatrici di una lunga storia che include la Guerra del Sale e del Ferro, risultato di una lotta per il controllo di queste specifiche risorse. Successivamente il Sacro Impero di Sabulos, che controlla il sale, il Granducato di Aesglast, una terra di ferro ricoperta di ghiaccio e neve, e il Regno di Glenbrook, che si trova tra le altre due potenze, hanno raggiunto un equilibrio tramite accordi di pace. Tuttavia, a seguito di un incidente, la situazione tra queste tre potenze comincia a vacillare, distruggendosi pian piano”.

I giocatori di Triangle Strategy verranno messi nella situazione di dover attuare alcune scelte fondamentali nel corso della loro storia. Queste saranno dettate sia dall’esperienza personale che dalla storia dello stesso protagonista.