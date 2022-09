Siamo quasi giunti alla fine di questo primo mese autunnale del 2022, e come da tradizione questa stagione videoludica è sempre ricca di nuove uscite molto attese. Tra i vari FIFA 23 e Splatoon 3 (che potete acquistare su Amazon), che sono i grandi pezzi da novanta del mese, c’è però anche qualche titolo che ha saputo sorprenderci da nulla. Parliamo di Trombone Champ, un rhythm game molto semplice ma allo stesso tempo molto divertente e ricco di una serie di follie che lo hanno subito reso appetibile agli occhi di tantissimi appassionati.

Il gioco di Holy Wow Studios è approdato su Steam solamente qualche giorno fa, e gli è bastato poco per diventare uno dei titoli più chiacchierati in rete. Trombone Champ cerca di essere un gioco molto immediato, ma anche parecchio difficile se si vogliono ottenere i ranking S su tutte le venti canzoni presenti al momento. Se invece volete mettere un po’ di pepe in più nell’esperienza potete fare come questo streamer, il quale ha giocato al rhythm game usando un vero trombone.

Il creatore di contenuti che ha provato questa follia è noto sulla piattaforma di Amazon con il nome di Rudeism, e non è nuovo a questo genere di esperienze personalizzate. In questo caso lo streamer ha deciso di procurarsi un trombone vero, al quale ha poi collegato dei sensori ultrasonici e un microfono per captarne i controlli in game. Fatto questo, il concerto live su Trombone Champs è cominciato.

BEHOLD, THE TROMBONE CONTROLLER

Ultrasonic sensor controls the slide, and a microphone controls the dooting. If only I knew how to play it IRL

The ultimate way to play Trombone Champ @HolyWowStudios pic.twitter.com/Lvm5m2CT44

— Rudeism (@rudeism) September 27, 2022