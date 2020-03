Tropico 6: ufficiale, annunciata la versione per Nintendo Switch

Tropico 6 è il sesto capitolo dell’omonima serie, si tratta a tutti gli effetti di un gioco di simulazione gestionale sviluppato da Limbic Entertainment e pubblicato da Kalypso Media. Il titolo ebbe un po’ di problemi riguardante la release ufficiale inizialmente programmata per il 2018 e poi rinviata e confermata verso fine gennaio per PC e durante l’estate dello stesso anno per console. A gennaio di quest’anno si vociferava già di una versione in programma per Nintendo Switch ma, essendo appunto solo dei rumor, molti utenti non ci fecero particolare caso.

In queste ore è arrivata l’ufficialità che Tropico 6 farà il suo debutto sulla console ibrida di casa Nintendo grazie ad un nuovo accordo stipulato tra Kalypso Media e Koch Media. Per chi non è avvezzo al titolo, parliamo di un gestionale che tratta temi decisamente maturi senza mai perdere la sua dose d’ironia che ha sempre caratterizzato la serie. Impersoneremo “El Presidente” il quale potrà decidere se portare pace e prosperità nella nazione insulare di Tropico oppure di attuare una dittatura devastante, la scelta spetterà a noi. Il sesto capitolo ha ricevuto voti abbastanza discreti segno di un lavoro svolto in modo buono ma che richiama gli stessi identici errori dei precedenti capitoli. Se però cercate un gestionale diverso dall’immortale CIV 6, già disponibile anche per Nintendo Switch, vi consigliamo di tenere d’occhio questo titolo.

Purtroppo non è stata ancora rilasciata una data ufficiale, ma potrebbe tranquillamente arrivare durante quest’anno, terremo sicuramente gli occhi aperti per scovare novità a riguardo. Recentemente è stato mostrato il Nintendo Direct Mini nel quale hanno annunciato diversi nuovi titoli, Tropico 6 però non era tra questi. Aspettiamoci magari nuove informazioni durante il prossimo evento che ricordiamo non essere stato ancora programmato.

