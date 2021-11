GTA San Andreas | Trucchi e codici

Insieme alla Grand Theft Auto Trilogy la software house Rockstar ha riportato su console e computer moderni un gioco incredibile, capace forse come pochissimi altri di cambiare per sempre il mondo del gaming intorno a sé. Per questo motivo con i trucchi di GTA San Andreas sarà possibile per chiunque godersi uno dei giochi più importanti della storia, risparmiando tempo ma non diminuendo il divertimento complessivo.

Scopriamoli insieme tutti i trucchi disponibili per il gioco (sia PC che console) all’interno di questa guida!

Trucchi GTA San Andreas su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch

Per evitare ripetizioni i trucchi di GTA San Andreas saranno elencati usando i comandi della console Playstation e vanno inseriti direttamente in game:

Armatura, vita e 250.000 $ : R1 R2 L1 X Sinistra Giù Destra Su Sinistra Giù Destra Su

: R1 R2 L1 X Sinistra Giù Destra Su Sinistra Giù Destra Su Salute infinita : Giù X Destra Sinistra Destra R1 Destra Giù Su Triangolo

: Giù X Destra Sinistra Destra R1 Destra Giù Su Triangolo Abilità apnea infinita : Giù Sinistra L1 Giù Giù R2 Giù L2 Gi

: Giù Sinistra L1 Giù Giù R2 Giù L2 Gi Muscoli al massimo : Triangolo Su Su Sinistra Destra Quadrato Cerchio Sinistra

: Triangolo Su Su Sinistra Destra Quadrato Cerchio Sinistra Grasso al massimo : Triangolo Su Su Sinistra Destra Quadrato Cerchio Giù

: Triangolo Su Su Sinistra Destra Quadrato Cerchio Giù Muscoli e grasso al minimo : Triangolo Su Su Sinistra Destra Quadrato Cerchio Destra

: Triangolo Su Su Sinistra Destra Quadrato Cerchio Destra Mega salto Su Su Triangolo Triangolo Su Su Sinistra Destra Quadrato R2 R2

Su Su Triangolo Triangolo Su Su Sinistra Destra Quadrato R2 R2 Rispetto al massimo : L1 R1 Triangolo Giù R2 X L1 Su L2 L2 L1 L1

: L1 R1 Triangolo Giù R2 X L1 Su L2 L2 L1 L1 Sex appeal al massimo : Cerchio Triangolo Triangolo Su Cerchio R1 L2 Su Triangolo L1 L1 L1

: Cerchio Triangolo Triangolo Su Cerchio R1 L2 Su Triangolo L1 L1 L1 Pugno potentissimo : Su Sinistra X Triangolo R1 Cerchio Cerchio Cerchio L2

: Su Sinistra X Triangolo R1 Cerchio Cerchio Cerchio L2 Mai affamato Quadrato L2 R1 Triangolo Su Quadrato L2 Su X

Quadrato L2 R1 Triangolo Su Quadrato L2 Su X Modalità adrenalina : X X Quadrato R1 L1 X Giù Sinistra X

: X X Quadrato R1 L1 X Giù Sinistra X Suicidio Destra: L2 Giù R1 Sinistra Sinistra R1 L1 L2 L1

L2 Giù R1 Sinistra Sinistra R1 L1 L2 L1 Bunny Hop: Triangolo Quadrato Cerchio Cerchio Quadrato Cerchio Cerchio L1 L2 L2 R1



Triangolo Quadrato Cerchio Cerchio Quadrato Cerchio Cerchio L1 L2 L2 R1 Armi 1: R1 R2 L1 R2 Sinistra Giù Destra Su Sinistra Giù Destra Su

R1 R2 L1 R2 Sinistra Giù Destra Su Sinistra Giù Destra Su Armi 2: R1 R2 L1 R2 Sinistra Giù Destra Su Sinistra Giù Giù Sinistra

R1 R2 L1 R2 Sinistra Giù Destra Su Sinistra Giù Giù Sinistra Armi 3: R1 R2 L1 R2 Sinistra Giù Destra Su Sinistra Giù Giù Giù

R1 R2 L1 R2 Sinistra Giù Destra Su Sinistra Giù Giù Giù Munizioni infinite : L1 R1 Quadrato R1 Sinistra R2 R1 Sinistra Quadrato Giù L1 L1

: L1 R1 Quadrato R1 Sinistra R2 R1 Sinistra Quadrato Giù L1 L1 Livello armi max : Giù Quadrato X Sinistra R1 R2 Sinistra Giù Giù L1 L1 L1

: Giù Quadrato X Sinistra R1 R2 Sinistra Giù Giù L1 L1 L1 Mirino sui veicoli : Su Su Quadrato L2 Destra X R1 Giù R2 Cerchio

: Su Su Quadrato L2 Destra X R1 Giù R2 Cerchio Paracadute : Sinistra Destra L1L2R1 R2 R2 Su Giù Destra L1

: Sinistra Destra L1L2R1 R2 R2 Su Giù Destra L1 Jetpack : Sinistra Destra L1 L2 R1 R2 Su Giù Sinistra Destra

: Sinistra Destra L1 L2 R1 R2 Su Giù Sinistra Destra Mai ricercato : Cerchio Destra Cerchio Destra Sinistra Quadrato Triangolo Su

: Cerchio Destra Cerchio Destra Sinistra Quadrato Triangolo Su Sospetto +2 stelline : R1 R1 Cerchio R2 Destra Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra

: R1 R1 Cerchio R2 Destra Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Ricercato con 6 stelle : Cerchio Destra Cerchio Destra Sinistra Quadrato X Giù

: Cerchio Destra Cerchio Destra Sinistra Quadrato X Giù Azzera il livello ricercato : R1 R1 Cerchio R2 Su Giù Su Giù Su Giù

: R1 R1 Cerchio R2 Su Giù Su Giù Su Giù Sereno : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Triangolo

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Triangolo Soleggiato: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Giù

R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Giù Nuvoloso #1 : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Quadrato

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Quadrato Nuvoloso #2 : L2 Giù Giù Sinistra Quadrato Sinistra R2 Quadrato X R1 L1 L1

: L2 Giù Giù Sinistra Quadrato Sinistra R2 Quadrato X R1 L1 L1 Nebbioso : R2 Cerchio L1 L1 L2 L2 L2 X

: R2 Cerchio L1 L1 L2 L2 L2 X Temporale : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Cerchio

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Cerchio Tempesta di sabbia : Su Giù L1 L1 L2 L1 L2 R1 R2

: Su Giù L1 L1 L2 L1 L2 R1 R2 Orologio velocissimo: Cerchio Cerchio L1 Quadrato L1 Quadrato Quadrato Quadrato L1 Triangolo Cerchio Triangolo

Cerchio Cerchio L1 Quadrato L1 Quadrato Quadrato Quadrato L1 Triangolo Cerchio Triangolo Gioco veloce : Triangolo Su Destra Giù L2 L1 Quadrato

: Triangolo Su Destra Giù L2 L1 Quadrato Gioco lento : Triangolo Su Destra Giù Quadrato R2 R1

: Triangolo Su Destra Giù Quadrato R2 R1 Sempre le 21:00 : Sinistra Sinistra L2 R1 Destra Quadrato Quadrato L1 L2 X

: Sinistra Sinistra L2 R1 Destra Quadrato Quadrato L1 L2 X Sempre mezzanotte : Quadrato L1 R1 Destra X Su L1 Sinistra Sinistra

: Quadrato L1 R1 Destra X Su L1 Sinistra Sinistra I pedoni picchiano CJ : Giù Su Su Su X R2 R1 L2 L2

: Giù Su Su Su X R2 R1 L2 L2 I pedoni sparano a CJ : X L1 Su Quadrato Giù X L2 Triangolo Giù R1 L1 L1

: X L1 Su Quadrato Giù X L2 Triangolo Giù R1 L1 L1 I pedoni si odiano : Giù Sinistra Su Sinistra X R2 R1 L2 L1

: Giù Sinistra Su Sinistra X R2 R1 L2 L1 Pedoni armati : R2 R1 X Triangolo X Triangolo Su Giù

: R2 R1 X Triangolo X Triangolo Su Giù Pedoni reclutati (pistole) : Giù Quadrato Su R2 R2 Su Destra Destra Su

: Giù Quadrato Su R2 R2 Su Destra Destra Su Pedoni reclutati (bazooka) : R2 R2 R2 X L2 L1 R2 L1 Giù X

: R2 R2 R2 X L2 L1 R2 L1 Giù X Gang ovunque : Sinistra Destra Destra Destra Sinistra X Giù Su Quadrato Destra

: Sinistra Destra Destra Destra Sinistra X Giù Su Quadrato Destra Gang controllano la strada: L2 Su R1 R1 Sinistra R1 R1 R2 Destra Giù

L2 Su R1 R1 Sinistra R1 R1 R2 Destra Giù Modalità rivolta : L2 Destra L1 Triangolo Destra Destra R1 L1 Destra L1 L1 L1

: L2 Destra L1 Triangolo Destra Destra R1 L1 Destra L1 L1 L1 Sosia di Elvis ovunque : L1 Cerchio Triangolo L1 L1 Quadrato L2 Su Giù Sinistra

: L1 Cerchio Triangolo L1 L1 Quadrato L2 Su Giù Sinistra Le prostitute pagano CJ : Destra L2 L2 Giù L2 Su Su L2 R2

: Destra L2 L2 Giù L2 Su Su L2 R2 Tema beach party : Su Su Giù Giù Quadrato Cerchio L1 R1 Triangolo Giù

: Su Su Giù Giù Quadrato Cerchio L1 R1 Triangolo Giù Tema ninja : X X Giù R2 L2 Cerchio R1 Cerchio Quadrato

: X X Giù R2 L2 Cerchio R1 Cerchio Quadrato Tema sadomaso : Quadrato Destra Quadrato Quadrato L2 X Triangolo X Triangolo

: Quadrato Destra Quadrato Quadrato L2 X Triangolo X Triangolo Tema scherzoso : Triangolo Triangolo L1 Quadrato Quadrato Cerchio Quadrato Giù Cerchio

: Triangolo Triangolo L1 Quadrato Quadrato Cerchio Quadrato Giù Cerchio Tema campagna #1 : L1 L1 R1 R1 L2 L1 R2 Giù Sinistra Su

: L1 L1 R1 R1 L2 L1 R2 Giù Sinistra Su Tema campagna #2 : L1 L1 R1 R1 L2 L1 R2 Giù Sinistra Su

: L1 L1 R1 R1 L2 L1 R2 Giù Sinistra Su Carro armato : Cerchio Cerchio L1 Cerchio Cerchio Cerchio L1 L2 R1 Triangolo Cerchio Triangolo

: Cerchio Cerchio L1 Cerchio Cerchio Cerchio L1 L2 R1 Triangolo Cerchio Triangolo Hunter : Cerchio X L1 Cerchio Cerchio L1 Cerchio R1 R2 L2 L1 L1

: Cerchio X L1 Cerchio Cerchio L1 Cerchio R1 R2 L2 L1 L1 Hydra : Triangolo Triangolo Quadrato Cerchio X L1 L1 Giù Su

: Triangolo Triangolo Quadrato Cerchio X L1 L1 Giù Su Autobotte : R1 Su Sinistra Destra R2 Su Destra Quadrato Destra L2 L1 L1

: R1 Su Sinistra Destra R2 Su Destra Quadrato Destra L2 L1 L1 Hotring Racer #1: R1 Cerchio R2 Destra L1 L2 X X Quadrato R1

R1 Cerchio R2 Destra L1 L2 X X Quadrato R1 Hotring Racer #2 : R2 L1 Cerchio Destra Su Cerchio R2

: R2 L1 Cerchio Destra Su Cerchio R2 Bloodring Banger : Giù R1 Cerchio L2 L2 X R1 L1 Sinistra Sinistra

: Giù R1 Cerchio L2 L2 X R1 L1 Sinistra Sinistra Dozer : R2 L1 L1 Destra Destra Su Su X L1 Sinistra

: R2 L1 L1 Destra Destra Su Su X L1 Sinistra Trashmaster: Cerchio R1 Cerchio R1 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra

Cerchio R1 Cerchio R1 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra Stretch : R2 Su L2 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra

: R2 Su L2 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra Romero : Giù R2 Giù R1 L2 Sinistra R1 L1 Sinistra Destra

: Giù R2 Giù R1 L2 Sinistra R1 L1 Sinistra Destra Rancher : Su Destra Destra L1 Destra Su Quadrato L2

: Su Destra Destra L1 Destra Su Quadrato L2 Caddie : Cerchio L1 Su R1 L2 X R1 L1 Cerchio X

: Cerchio L1 Su R1 L2 X R1 L1 Cerchio X Quad : Sinistra Sinistra Giù Giù Su Su Quadrato Cerchio Triangolo R1 R2

: Sinistra Sinistra Giù Giù Su Su Quadrato Cerchio Triangolo R1 R2 Stuntplane : Cerchio Su L1 L2 Giù R1 L1 L1 Sinistra Sinistra X Triangolo

: Cerchio Su L1 L2 Giù R1 L1 L1 Sinistra Sinistra X Triangolo Monster : Destra Su R1 R1 R1 Giù Triangolo Triangolo X Cerchio L1 L1

: Destra Su R1 R1 R1 Giù Triangolo Triangolo X Cerchio L1 L1 Vortex : Triangolo Triangolo Quadrato Cerchio X L1 L2 Giù Giù

: Triangolo Triangolo Quadrato Cerchio X L1 L2 Giù Giù Le macchine esplodono : R2 L2 R1 L1 L2 R2 Quadrato Triangolo Cerchio Triangolo L2 L1

: R2 L2 R1 L1 L2 R2 Quadrato Triangolo Cerchio Triangolo L2 L1 Tutte le auto con il NOS : Sinistra Triangolo R1 L1 Su Quadrato Triangolo Giù Cerchio L 2L1 L1

: Sinistra Triangolo R1 L1 Su Quadrato Triangolo Giù Cerchio L 2L1 L1 Manovrabilità difficile : Triangolo R1 R1 Sinistra R1 L1 R2 L1

: Triangolo R1 R1 Sinistra R1 L1 R2 L1 Barche volanti : R2 Cerchio Su L1 Destra R1 Destra Su Quadrato Triangolo

: R2 Cerchio Su L1 Destra R1 Destra Su Quadrato Triangolo Auto volanti : Quadrato Giù L2 Su L1 Cerchio Su X Sinistra

: Quadrato Giù L2 Su L1 Cerchio Su X Sinistra Auto sull’acqua : Destra R2 Cerchio R1 L2 Quadrato R1 R2

: Destra R2 Cerchio R1 L2 Quadrato R1 R2 Semafori verdi : Destra R1 Su L2 L2 Sinistra R1 L1 R1 R1

: Destra R1 Su L2 L2 Sinistra R1 L1 R1 R1 Traffico aggressivo : R2 Cerchio R1 L2 Sinistra R1 L1 R2 L2

: R2 Cerchio R1 L2 Sinistra R1 L1 R2 L2 Tutti i veicoli rosa : Cerchio L2 Giù R1 Sinistra X R1 L1 Destra Cerchio

: Cerchio L2 Giù R1 Sinistra X R1 L1 Destra Cerchio Tutti i veicoli neri : Cerchio L2 Su R1 Sinistra X R1 L1 Sinistra Cerchio

: Cerchio L2 Su R1 Sinistra X R1 L1 Sinistra Cerchio Veicoli come carro armato : L1 L2 L2 Su Giù Giù Su R1 R2 R2

: L1 L2 L2 Su Giù Giù Su R1 R2 R2 Auto galleggianti in aria : Quadrato R2 Giù Giù Sinistra Giù Sinistra Sinistra L2 X

: Quadrato R2 Giù Giù Sinistra Giù Sinistra Sinistra L2 X Auto invisibili : Triangolo L1 Triangolo R2 Quadrato L1 L1

: Triangolo L1 Triangolo R2 Quadrato L1 L1 Veicoli scadenti in giro : L2 Destra L1 Su X L1 L2 R 2R1 L1 L1 L1

: L2 Destra L1 Su X L1 L2 R 2R1 L1 L1 L1 Veicoli sportivi in giro : Su L1 R1 Su Destra Su X L2 X L1

: Su L1 R1 Su Destra Su X L2 X L1 Veicoli da campagna in giro : L1 L1 R1 R1 L2 L1 R2 Giù Sinistra Su

: L1 L1 R1 R1 L2 L1 R2 Giù Sinistra Su Nitro sui taxi #1 : Su X Triangolo X Triangolo X Quadrato R2 Destra

: Su X Triangolo X Triangolo X Quadrato R2 Destra Nitro sui taxi #2 : Su Sinistra Sinistra Giù Cerchio Quadrato L1 L1 L2 R1 R2

: Su Sinistra Sinistra Giù Cerchio Quadrato L1 L1 L2 R1 R2 Abilità veicoli massimo: Quadrato L2 X R1 L2 L2 Sinistra R1 Destra L1 L1 L1

Trucchi GTA San Andreas su PC

Ecco tutti i trucchi per la versione PC di GTA San Andreas, essi vanno digitati direttamente su Tastiera

Armatura, vita e 250.000 $ : HESOYAM

: HESOYAM Salute infinita : BAGUVIX

: BAGUVIX Abilità apnea infinita : CVWKXAM

: CVWKXAM Muscoli al massimo : JYSDSOD / BUFFMEUP

: JYSDSOD / BUFFMEUP Grasso al massimo : BTCDBCB

: BTCDBCB Muscoli e grasso al minimo : KVGYZQK

: KVGYZQK Mega salto : LFGMHAL / KANGAROO

: LFGMHAL / KANGAROO Rispetto al massimo : OGXSDAG / WORSHIPME

: OGXSDAG / WORSHIPME Sex appeal al massimo : EHIBXQS / HELLOLADIES

: EHIBXQS / HELLOLADIES Pugno potentissimo : IAVENJQ

: IAVENJQ Mai affamato : AEDUWNV

: AEDUWNV Modalità adrenalina : MUNASEF

: MUNASEF Suicidio : GOODBYECRUELWORLD

: GOODBYECRUELWORLD Salti enormi in bici : JHJOECW

: JHJOECW Armi 1 : LXGIWYL

: LXGIWYL Armi 2 : KJKSZPJ

: KJKSZPJ Armi 3 : UZUMYMW

: UZUMYMW Munizioni infinite : FULLCLIP / WANRLTW

: FULLCLIP / WANRLTW Livello armi max : NCSGDAG / PROFESSIONALKILLER

: NCSGDAG / PROFESSIONALKILLER Mirino sui veicoli : OUIQDMW / OUICDMW

: OUIQDMW / OUICDMW Paracadute : AIYPWZQP

: AIYPWZQP Jetpack : YECGAA / ROCKETMAN

: YECGAA / ROCKETMAN Mai ricercato : AEZAKMI

: AEZAKMI Sospetto +2 stelline : OSRBLHH

: OSRBLHH Ricercato con 6 stelle : LJSPQK

: LJSPQK Azzera il livello ricercato : ASNAEB

: ASNAEB Sereno : ICIKPYH

: ICIKPYH Soleggiato : AFZLLQLL

: AFZLLQLL Nuvoloso #1: ALNSFMZO

ALNSFMZO Nuvoloso #2 : AUIFRVQS

: AUIFRVQS Nebbioso : CFVFGMJ

: CFVFGMJ Temporale : MGHXYRM

: MGHXYRM Tempesta di sabbia : CWJXUOC

: CWJXUOC Orologio velocissimo : YSOHNUL

: YSOHNUL Gioco veloce : PPGWJHT

: PPGWJHT Gioco lento : LIYOAAY

: LIYOAAY Sempre le 21:00 : OFVIAC

: OFVIAC Sempre mezzanotte : XJVSNAJ

: XJVSNAJ I pedoni picchiano CJ 1 : BAGOWPG

: BAGOWPG I pedoni sparano a CJ 2 : BGLUAWML

: BGLUAWML I pedoni si odiano : AJLOJYQY

: AJLOJYQY Pedoni armati : FOOOXFT

: FOOOXFT Pedoni reclutati (pistole) : SJMAHPE

: SJMAHPE Pedoni reclutati (bazooka) : ZSOXFSQ

: ZSOXFSQ Gang ovunque : MROEMZH

: MROEMZH Gang controllano la strada : BIFBUZZ

: BIFBUZZ Modalità rivolta : IOJUFZN

: IOJUFZN Sosia di Elvis ovunque: ASBHGRB

ASBHGRB Tema beach party : CIKGCGX

: CIKGCGX Tema ninja : AFPHULTL / NINJATOWN

: AFPHULTL / NINJATOWN Tema sadomaso : BEKKNQV

: BEKKNQV Tema scherzoso : PRIEBJ / CRAZYTOWN

: PRIEBJ / CRAZYTOWN Tema campagna #1 : BMTPWHR

: BMTPWHR Le macchine esplodono : CPKTNWT

: CPKTNWT Tutte le auto con il NOS : COXEFGU / SPEEDFREAK

: COXEFGU / SPEEDFREAK Manovrabilità difficile : PGGOMOY

: PGGOMOY Barche volanti: AFSNMSMW / FLYINGFISH

AFSNMSMW / FLYINGFISH Auto volanti: RIPAZHA

RIPAZHA Auto galleggianti in aria : BUBBLECARS

: BUBBLECARS Semafori verdi : ZEIIVG

: ZEIIVG Traffico aggressivo : YLTEICZ

: YLTEICZ Tutti i veicoli rosa : LLQPFBN

: LLQPFBN Tutti i veicoli neri : IOWDLAC

: IOWDLAC Veicoli come carro armato : JCNRUAD

: JCNRUAD Auto invisibili : WHEELSONLYPLEASE

: WHEELSONLYPLEASE Veicoli scadenti in giro : EVERYONEISPOOR

: EVERYONEISPOOR Veicoli sportivi in giro : EVERYONEISRICH

: EVERYONEISRICH Veicoli da campagna in giro : FVTMNBZ / BMTPWHR

: FVTMNBZ / BMTPWHR Nitro sui taxi : VKYPQCF

: VKYPQCF Abilità veicoli massimo : GUSNHDE

: GUSNHDE Carro armato : AIWPRTON

: AIWPRTON Hunter : OHDUDE

: OHDUDE Hydra: JUMPJET

JUMPJET Autobotte: AMOMHRER

AMOMHRER Hotring Racer #1 : PDNEJOH

: PDNEJOH Hotring Racer #2 : VPJTQWV

: VPJTQWV Bloodring Banger : CQZIJMB

: CQZIJMB Dozer : EEGCYXT

: EEGCYXT Trashmaster : UBHYZHQ

: UBHYZHQ Stretch : KRIJEBR

: KRIJEBR Romero : AQTBCODX

: AQTBCODX Rancher : JQNTDMH

: JQNTDMH Caddie : RZHSUEW

: RZHSUEW Quad : AKJJYGLC

: AKJJYGLC Stuntplane : URKQSRK

: URKQSRK Monster: AGBDLCID

AGBDLCID Vortex: KGGGDKP