Trust annuncia le sue due nuove sedie da gaming premium

Nel sempre più vasto e vario catalogo di prodotti Trust, ci possiamo trovare scelte adatte a chiunque si approcci al mondo del gaming. Tra gli hardware e gli accessori proposti a chiunque ami questo medium da diversi anni, c’è sempre stato ampio spazio anche per tutti coloro che si stanno approcciando soltanto ultimamente ai videogiochi. Proprio di recente, sono state annunciate due nuove sedie da gaming capaci di dare una maggiore scelta a tutti coloro che non si limitano a giocare, ma che lo voglio fare in tutta comodità.

La prima sedia da gaming è la Trust GXT 716 Rizza LED RGB, una sedia comoda e illuminata da un sofisticato comparto LED RGB, con oltre 350 setup di illuminazione personalizzabili in grado di regalare al giocatore un’esperienza confortevole e immersiva. Realizzata partendo da un resistente telaio in metallo, la seduta offre tutta la libertà necessaria per lunghe sessioni di gioco, grazie allo schienale reclinabile e alla presenza di un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4. La dotazione di sostegni lombari e cervicali, infine, evita l’eccessivo sovraccarico delle zone tipicamente sollecitate stando seduti.

Ad accompagnare questo prodotto, Trust ha annunciato anche la sedia GXT 705C Ryon. Trust ha realizzato un design comodo e sostenitivo, attraverso l’utilizzo di una speciale schiuma ad alta densità, rifinita in una piacevole pelle sintetica in poliuretano con trama mimetica, come imbottitura per la seduta e i braccioli. Oltre a ciò, la sedia Ryon offre massima possibilità di regolazione: è possibile, infatti, ruotare il sedile in ogni direzione e modificare l’inclinazione dello schienale, per trovare sempre il giusto assetto. Come per la sedia precedente, anche qui la regolazione dell’altezza è assicurata da un meccanismo di sollevamento a gas di alta qualità di classe 4.

Parliamo di due sedie da gaming che, come sottolineato dalla stessa Trust, si vanno a configurare come prodotti premium. Se avete la necessità di accompagnare le vostre sessioni di gaming, ma non solo, con una sedia di alta qualità queste due nuove scelte sono perfette per voi.